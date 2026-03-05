狩野英孝、CMでダンス撮影もボツに 松村北斗「オーディション落ちました？」
SixTONESの松村北斗、タレントの指原莉乃、HANAのMAHINA、お笑い芸人の狩野英孝が5日、都内で行われた『ポケットモンスター』シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』発売イベントに登壇した。4人は出演するCM（放送中）の“メタモン”を意識した紫衣装で登場した。
【写真】“メタモン”を意識した紫衣装で登場した松村北斗
CMでは『ぽこポケ』ダンスを披露しているが指原は「難しそうだなとは思ったんですけど自分もアイドルの現役を離れてしばらく経っているので」と不安だったそう。先に撮影をしていた松村から『「すごく難しいですよ」という“軽脅し”…軽い脅しがあったんですけど頑張って乗り越えました」と笑わせた。
すると狩野は「なぜかダンスは練習したんです。使われてないですよ。一生懸命踊って撮って…どっかにあります」と挑戦するもまさかのボツに…。松村は「オーディション、落ちました？」とツッコミ。狩野は「すごく大人たちがいたんですけどね」とがっくり。
また印象的なフレーズがクセになる歌を担当するMAHINAは「お風呂で10回言えるまで出ないと決めて練習したのでたくさん歌ってもらえたらうれしいです」と見どころをアピールした。
