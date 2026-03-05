【週刊少年チャンピオン2026年14号】 3月5日 発売 価格：400円

秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン2026年14号」を3月5日に発売した。特別定価は400円。

今号の表紙と巻頭カラーには、連載9周年を迎える西修氏の「魔入りました！入間くん」が登場。とじこみ付録には連載9周年記念の「もっと！ぎゅぎゅっとキュー(9)トステッカー!!」が付いてくる。

センターカラーには単行本5巻発売記念の「タイカの理性」、単行本4巻発売記念の「閻魔の教室」、単行本2巻発売記念の「お葉花を愛でる」が登場。さらに、第20回NEXTCHAMPION奨励賞作品であるきはちすう耳氏の「白狐」が読み切りとして掲載されている。

電子版には、電子増刊「チャンピオンBUZZ Vol.30」が付いてくる

電子版には電子増刊「チャンピオンBUZZ Vol.30」が付属する。今回配信開始となる「Vol.30」では新たに、「魔入りました！入間くん」のスピンオフ「魔入りました！入間くん 僕同盟のゲーム道」と3月20日公開の映画をコミカライズした「東京逃避行」の2作品が連載を開始している。