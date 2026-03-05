HANAの7人が自分たちのツアーグッズを着用した写真を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】「美しい！」HANAの7人がツアーグッズを紹介【写真】HANAのツアーグッズ一覧

■HANAがTシャツ、ペンライトなどツアーグッズを自ら着用

1stツアー『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』を、3月7日にスタートさせるHANA。ツアーグッズはアパレルアイテムやペンライト、キーホルダーなど様々なグッズが用意されている。

KOHARU（コハル）とMAHINA（マヒナ）は、それぞれTシャツを着用。コハルはRoseカラー、マヒナはブラックのTシャツを、ミニ丈のボトムと合わせてクールに着こなしている（1、2枚目）。またJISOO（ジス）とCHIKA（チカ）はロゴパーカーのお揃いコーデで登場し、ペンライトを手にポーズ。チカはジスの頬に顔を寄せてキスをするような素振りを見せ、仲の良さがよく伝わってくる（3～5枚目）。

そして7、8枚目にはMOMOKA（モモカ）とYURI（ユリ）が登場。ハイトーンカラーのヘアスタイルで、ミラーチャーム、カードケースをカメラに向かってアピールする。MOMOKAはロゴパーカーとロゴパンツのセットアップを着用し、抜群のスタイルでポーズを取った姿も披露した（14、15枚目）。またNAOKO（ナオコ）はバラのマークがポイントとなったリップポーチを手に、大人っぽく佇んだ（10枚目）。

SNSでは「みんなが着てるとより可愛くオシャレになる」「購買意欲そそられる」「ライブに参戦するHONEYsみたいな感じで可愛い」「可愛いのが可愛いの持ってて可愛い」「美しい！」「目が眼福すぎる」「ため息しか出ないほど可愛くてかっこいい」「これは全部get」「チカはキス魔だね笑」「モモユリ圧倒的ギャル」「かわいすぎ！」と様々な感想が寄せられている。

■写真：HANA1stツアーのグッズ一覧