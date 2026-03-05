3月4日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】美スタイルの全身SHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、「今日は たくさん散歩して、買う予定なかった夜ご飯のおかずをたくさん買いました」「でもお昼に仕込んでおいた煮物と、 TikTokにも載せた事ある大好きな豆腐のサラダも作っとったけん、盛り沢山なご飯になってしまった」とコメント。

続けて、「普段行かん所歩きよったらいい発見もあるね」「満足」などと綴り、ガーリーなミニ丈のセットアップにロングブーツを合わせ、美脚を披露したコーディネートや、頭の上でピースを作ったお茶目SHOTなどを複数公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「めっちゃ可愛い」「どれもお似合い」「オシャレ」「うつくしー！！」「美少女」などの反響が集まっている。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。近況を発信するSNSも活発に更新しており、2024年7月には結婚と妊娠を発表、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより