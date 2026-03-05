今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫パンチがクリーンヒットしてしまった猫ちゃん。見事にパンチが決まったようで、マンガみたいにめり込んでいたのだとか。投稿はThreadsにて、3.6万回以上表示。いいね数は4000件を超えていました。

【写真：サビ猫のパンチを『顔面に食らった茶トラ猫』…まるでマンガのワンシーンのような『まさかの光景』】

マンガみたいにめり込んでる

今回、Threadsに投稿したのは「paucorin」さん。登場したのは、飼われている茶トラ猫ちゃんとサビ猫ちゃん。

アップされたのは、サビ猫ちゃんが茶トラ猫ちゃんに猫パンチを繰り出したときの様子。ただ、猫パンチを当てただけではありません。

なんと猫パンチは茶トラ猫ちゃんの顔面にクリーンヒット。そして、マンガみたいにパンチがめり込んでいたそうです。これはなかなか強烈ですね。

虚しく空中でフリーズしている茶トラ猫ちゃんの反撃の左手も、見ていて笑いがじわじわ込み上げてきます。顔面に猫パンチがめり込んだわけですが、茶トラ猫ちゃんは無事だった模様。どちらも大きなケガなどはなかったようです。

コメント欄には面白い猫シーンが大集結

マンガみたいに猫パンチが顔にめり込んだ茶トラ猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「茶とらんの左手が…かわええ」「反撃の拳が空虚なのもじわるw」「遠慮ゼロでめり込んでる」などの声が多く寄せられていました。

また、コメント欄にはその他にも、猫たちの可愛くて面白いワンシーンが多数寄せられていました。ついつい笑ってしまうものばかりです。

Threadsアカウント「paucorin」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。たくさんの猫ちゃんたちの日常は、見ているだけで元気が湧いてきます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「paucorin」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。