楽天グループは2月25日、楽天銀行、楽天カード、楽天証券ホールディングスなどの金融事業を、10月をめどに一つのグループに集約すると発表した。

「なぜ今さら統合するのか」疑問視する声も

「楽天銀行傘下に子会社として楽天カード、楽天証券などを置く形が想定されている。子会社は資金調達を銀行から短期で賄えるようになり、数百億円分の金利コスト削減に繋がる。アプリも一つに纏め、利便性向上も目指す」（金融関係者）

楽天Gの三木谷浩史会長兼社長（60）は、「世界最大のフィンテックカンパニーが登場する」と意気込むが、「なぜ今さら統合するのか」（メガバンク幹部）と、疑問視する声も多い。



というのも、楽天Gは2024年4月、同じように楽天銀行を中心とした金融事業の再編を表明したが、同年9月に携帯通信事業に注力するため、取り下げた経緯があるからだ。

