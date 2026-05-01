岩手県内の看護職員を対象に「県医療労働組合連合会」（岩手医労連）が労働環境などを調査したところ、８５％の職員が「仕事を辞めたい」と考えたことがあると回答した。労連は人手不足の解消や待遇改善を訴えている。調査は労連に加盟する組合員のうち、看護師と准看護師、保健師、助産師の４職種約３０００人を対象に行った。２月１〜２８日にオンラインや書面で実施し、９９７人から回答を得た。労連はこれまで、全国組織