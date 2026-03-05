侍ジャパンの山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が４日、先発予定となっている６日の台湾戦（東京Ｄ）での快投を誓った。練習後に行われた会見に出席。日本にとって大会初戦となるマウンドへ向け「勢いよくいけるように、いいスタートになったら」と流れを呼び込む意気込みを示した。井端弘和監督（５０）は、自身も現役時代に出場した経験を踏まえて初戦の“ロケットスタート”を指令。連覇を目指す戦いの火ぶたが、いよいよ切られる。

ＷＢＣ連覇へのスタートは、やはり背番号１８に託された。日本の初戦となる６日の台湾戦まで２日。ブルペンで投球練習を終え、会見場に現れた山本は緊張感ある表情の中にも、時折優しい笑みを浮かべた。

「いよいよだなという気持ちにもなってきましたし、このＷＢＣで勢いよくいけるように、いいスタートになったらと思います」

２１年からオリックス、ドジャースと所属チームが５連覇中の「優勝請負人」は「開幕男」でもある。昨季はカブスとの東京シリーズで開幕投手を務め、５回３安打１失点と好投。今永との日本人対決を制して日本人選手では１９年の田中将大（ヤンキース）以来４人目の開幕白星を手にした。オリックス時代の２２年にはチームを１２年ぶりの開幕戦勝利に導いたこともある。山本は「初戦というのはすごく難しいところもありますけど、僕自身はどの試合も同じ気持ち。期待に応えられるような仕事がしたいと思います」と力を込めた。

昨年のワールドシリーズでは６回１失点で勝利投手になった第６戦から“中０日”で第７戦に救援登板し“胴上げ投手”になるなど伝説的なシリーズＭＶＰ。世界屈指の好投手に成長を遂げ、今や“憧れられる”立場だが「調子に乗っていたらご注意ください」と謙虚な姿勢は変わらない。今回のＷＢＣ出場にあたり、周囲には疲労を心配する声もあった。それでも「何か不安を抱えていたらプレーできなかったですけど、もちろんドジャースの開幕にも合わせますし、ＷＢＣも万全でプレーできる」と不安説を否定した。

井端監督は「彼らしい投球で、勢いをつけていただければ」とエースに期待を寄せた。２３年ＷＢＣではリリーフでサヨナラ勝ちを演出した準決勝のメキシコ戦を含む２試合に登板した由伸は「（前回大会から）３年あるといろいろなものが変わるので。少しずついろんな経験をして、成長できてるなと感じますし、自信はもちろん前よりつきました」。世界に誇る侍の大投手が、頂点までの第一歩をしるす。（中村 晃大）