[3.4 プレミアリーグ第29節](エティハド スタジアム)

※28:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 15 マーク・グエヒ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 27 マテウス・ヌネス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 42 アントワーヌ・セメニョ

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 14 ニコ・ゴンザレス

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 11 ジェレミ・ドク

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 5 ムリーロ

DF 23 ジャイール・クーニャ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

MF 3 ネコ・ウィリアムズ

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

MF 34 オラ・アイナ

FW 19 イゴル・ジェズス

控え

GK 18 アンガス・ガン

DF 4 モラート

DF 25 ルカ・ネッツ

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 7 カラム・ハドソン・オドイ

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 14 ダン・エンドイェ

FW 21 オマリ・ハッチンソン

監督

ビトール・ペレイラ

