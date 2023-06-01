マンチェスター・CvsN・フォレスト スタメン発表
[3.4 プレミアリーグ第29節](エティハド スタジアム)
※28:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 15 マーク・グエヒ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 23 ジャイール・クーニャ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
MF 3 ネコ・ウィリアムズ
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 34 オラ・アイナ
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 18 アンガス・ガン
DF 4 モラート
DF 25 ルカ・ネッツ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 7 カラム・ハドソン・オドイ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 14 ダン・エンドイェ
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ビトール・ペレイラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります