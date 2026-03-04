猫ちゃんたちを見守るパパさん。猫を可愛がる素敵な光景に隠されたエピソードが反響を呼んでいます。話題の投稿は9000件以上の「いいね！」を獲得し「猫ちゃんの魅力ってすごいんだなあ…と改めて認識させられた次第です」「沼にどっぷりですね！もう一生抜け出せませんね」「こんなに変われてしまうのね。猫は罪作りね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：猫を飼うことに『大反対していた夫』が猫にハマった結果…現在の『まさかすぎる行動』】

パパを「猫沼」へ引き込んだ猫たちの魔力

Threadsアカウント「キャンドルバロ 特別な日に贈るキャンドル」に投稿されたのは、パパさんを魅了した猫ちゃんたちと、すっかり猫沼にはまったパパさんの姿です。

3匹の猫ちゃんがごはんを食べているすぐそばで、じっと見守るパパさん。実は以前、猫を飼うことに大反対していたのだとか。

ところが今では、猫ちゃんたちの「咀嚼音を聞きたい！」と熱望するほど、猫沼の住人になってしまったそうです。

猫ちゃんを迎える前、1年に及ぶ話し合いの末に「もう勝手に連れてきてよ！絶対なんでも可愛くなるんだから！」とパパさんが折れたのがすべての始まり。

驚くことに、3匹目に至ってはパパさんがママさんを説得して迎え入れたといいます。パパさんの心をも溶かした猫ちゃんたち。これぞまさに、幸せな「猫沼」の魔法ですね。

パパさんの激変ぶりにX民も爆笑

猫沼にはまったパパさんを見たThreadsユーザーたちからは「変態の域まで成長しましたね、いい事です。いい下僕に成長しましたか？」「家族の中で反対していた人に限ってこうなる」「あ～ぁ、すっかり下僕にwww」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「キャンドルバロ 特別な日に贈るキャンドル」では、猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「キャンドルバロ 特別な日に贈るキャンドル」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。