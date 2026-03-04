畑で出会った長毛の猫。少しずつ距離を縮め、アクシデントを乗り越えて家猫になったストーリーが感動を呼んでいます。話題の動画の再生回数は8万2000回を超え「キャサリンちゃんの幸せな様子から、ママさんへの信頼と愛情を強く強く感じます」「キャサリン頑張ったんですね！主様に感謝してると思います！ボブとも出逢えて幸せにゃ」「ありがとう、あたし今幸せだよって思ってますよ」といったコメントが集まっています。

【動画：畑で発見した長毛のネコ→２年間かけて保護し、愛をこめてお世話した結果…『素敵なストーリー』】

地域猫の出会い

Instagramアカウント「元野良猫ボブ」に投稿されたのは、保護から1年がたった猫ちゃんのお話です。投稿者さんが畑で出会ったのは、長毛の三毛猫。畑には似合わないほど優雅な雰囲気の地域猫を「キャサリン」ちゃんと名付け、見守り始めたのだそう。

深まる信頼

少しずつ信頼を築くこと2年。おやつ中になでる練習を重ね、キャサリンちゃんも必ずごはんを食べに来てくれるようになったといいます。しかしある日、キャサリンちゃんが突然姿を消してしまったそうです。

1週間後、ようやく現れたキャサリンちゃんは足を引きずっていました。投稿者さんはすぐさま保護して病院へ。「1ヶ月で治る」という診断を信じて見守り続けた結果、今では元気に走り回れるほど回復したそうです。

新しい家族との絆

急な保護に、当初は外に出たくて大暴れすることもあったキャサリンちゃん。ですが、先住猫「ボブ」くんの優しいサポートもあり、今ではすっかり仲良しに。投稿者さんの「キャサリンは今どう思ってる？」という問いかけに「幸せだよ」そんな声が聞こえてきそうです。

投稿には「怪我した時に、きっと『ママさん助けて』て思って必死にママさんの近くに来たんだと思います」「1人で頑張ってたんですね。今はボブという伴侶？も得た事だし絶対に幸せだと思います」「ステキな彼もできて、本当に良かったね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「元野良猫ボブ」では、キャサリンちゃんと同居猫ちゃん、地域猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「元野良猫ボブ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。