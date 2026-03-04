B’zのサポート等で知られるYukihide “YT” Takiyama、3rdアルバム『Talkin’ to My Hand』を4月リリース
ギタリスト/コンポーザーのYUKIHIDE “YT” TAKIYAMA(以下・YT)が、自身名義の3枚目となるアルバム『Talkin’ to My Hand』を4月8日（水）にリリースする。
ソロアーティストとしてはもとより、B’zや氷室京介のレコーディングでのアレンジ参加、ライブツアーでのギタリストやベーシスト参加などそのサウンド面で確固たる信頼をおかれているYT。今年4月からはB’zの全国アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞への参加も決定している。
そんなYTが1st、2ndアルバム同様に全作曲・編曲・プロデュースを手掛けるのがニューアルバム『Talkin’ to My Hand』だ。今作には巧みなギターで高揚感を煽るインストゥルメンタルと疾走感溢れるボーカル曲で構成した、YT独自のサイケデリックな音像と多彩なアレンジを堪能できる新曲7曲を収録する。
さらに今作には、2025年1月に開催したワンマンライブ＜NEXT GIANT LEAP＞の全18曲を収めた熱気うずまくライブ映像が付属。プレイヤー、コンポーザーとしてのスキルを語られることの多いYTのパーソナルな魅力も随所に垣間見える、まさに一夜限りのスペシャルな映像に仕上がっている。
■ニューアルバム『Talkin’ to My Hand』
2026年4月8日（水）発売
品番：JBCZ-9170
価格：6,050円(税込)
《CD収録曲》
1. Flying Balloon
2. Talkin’ to My Hand
3. Scream!!
4. CYBERPUNK
5. Rock the Boat
6. Heroes on the Ground
7. Frontier
《Blu-ray収録内容：84分》
LIVE 2025 NEXT GIANT LEAP
1. Go On
2. No One of a Kind
3. Afterburner
4. Bigger on the Inside
5. Drop Down
6. Playground
7. Area 51
8. Strangers on Mars
9. Ballad in Blue
10. Celebration of the New Sun
11. Revel
12. Where My Head is
13. Jaguar
14. Echoes of the Last Runner
15. Nasty Creature
16. Ghost with Curly Red Hair
17. Tales of a World
18. Flying Balloon
