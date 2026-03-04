ギタリスト/コンポーザーのYUKIHIDE “YT” TAKIYAMA(以下・YT)が、自身名義の3枚目となるアルバム『Talkin’ to My Hand』を4月8日（水）にリリースする。

ソロアーティストとしてはもとより、B’zや氷室京介のレコーディングでのアレンジ参加、ライブツアーでのギタリストやベーシスト参加などそのサウンド面で確固たる信頼をおかれているYT。今年4月からはB’zの全国アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞への参加も決定している。

そんなYTが1st、2ndアルバム同様に全作曲・編曲・プロデュースを手掛けるのがニューアルバム『Talkin’ to My Hand』だ。今作には巧みなギターで高揚感を煽るインストゥルメンタルと疾走感溢れるボーカル曲で構成した、YT独自のサイケデリックな音像と多彩なアレンジを堪能できる新曲7曲を収録する。

さらに今作には、2025年1月に開催したワンマンライブ＜NEXT GIANT LEAP＞の全18曲を収めた熱気うずまくライブ映像が付属。プレイヤー、コンポーザーとしてのスキルを語られることの多いYTのパーソナルな魅力も随所に垣間見える、まさに一夜限りのスペシャルな映像に仕上がっている。

■ニューアルバム『Talkin’ to My Hand』
2026年4月8日（水）発売
品番：JBCZ-9170
価格：6,050円(税込)

《CD収録曲》
1​. Flying Balloon
2​. Talkin’ to My Hand
3​. Scream!!
4​. CYBERPUNK
5​. Rock the Boat
6​. Heroes on the Ground
7​. Frontier

《Blu-ray収録内容：84分》
LIVE 2025 NEXT GIANT LEAP
1​. Go On
2​. No One of a Kind
3​. Afterburner
4​. Bigger on the Inside
5​. Drop Down
6​. Playground
7​. Area 51
8​. Strangers on Mars
9​. Ballad in Blue
10​. Celebration of the New Sun
11​. Revel
12​. Where My Head is
13​. Jaguar
14​. Echoes of the Last Runner
15​. Nasty Creature
16​. Ghost with Curly Red Hair
17​. Tales of a World
18​. Flying Balloon

