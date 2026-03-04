ギタリスト/コンポーザーのYUKIHIDE “YT” TAKIYAMA(以下・YT)が、自身名義の3枚目となるアルバム『Talkin’ to My Hand』を4月8日（水）にリリースする。

ソロアーティストとしてはもとより、B’zや氷室京介のレコーディングでのアレンジ参加、ライブツアーでのギタリストやベーシスト参加などそのサウンド面で確固たる信頼をおかれているYT。今年4月からはB’zの全国アリーナツアー＜B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-＞への参加も決定している。

そんなYTが1st、2ndアルバム同様に全作曲・編曲・プロデュースを手掛けるのがニューアルバム『Talkin’ to My Hand』だ。今作には巧みなギターで高揚感を煽るインストゥルメンタルと疾走感溢れるボーカル曲で構成した、YT独自のサイケデリックな音像と多彩なアレンジを堪能できる新曲7曲を収録する。

さらに今作には、2025年1月に開催したワンマンライブ＜NEXT GIANT LEAP＞の全18曲を収めた熱気うずまくライブ映像が付属。プレイヤー、コンポーザーとしてのスキルを語られることの多いYTのパーソナルな魅力も随所に垣間見える、まさに一夜限りのスペシャルな映像に仕上がっている。

■ニューアルバム『Talkin’ to My Hand』

2026年4月8日（水）発売

品番：JBCZ-9170

価格：6,050円(税込) 《CD収録曲》

1​. Flying Balloon

2​. Talkin’ to My Hand

3​. Scream!!

4​. CYBERPUNK

5​. Rock the Boat

6​. Heroes on the Ground

7​. Frontier 《Blu-ray収録内容：84分》

LIVE 2025 NEXT GIANT LEAP

1​. Go On

2​. No One of a Kind

3​. Afterburner

4​. Bigger on the Inside

5​. Drop Down

6​. Playground

7​. Area 51

8​. Strangers on Mars

9​. Ballad in Blue

10​. Celebration of the New Sun

11​. Revel

12​. Where My Head is

13​. Jaguar

14​. Echoes of the Last Runner

15​. Nasty Creature

16​. Ghost with Curly Red Hair

17​. Tales of a World

18​. Flying Balloon