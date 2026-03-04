今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第108回（2026年3月4日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

トキ、妊娠する

丈（杉田雷麟）と正木（日高由起刀）が待合室で心配している。

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）は診察室に。

今度はヤブ医者（DAIGO）とは違う医者がいる。

安井順平が演じていて、優秀にもいい加減にも見える。どっちだ？

「松野トキさんもうおわかりですよね」と医者は穏やかに言う。

もしかして？ 医者が次の言葉を言うのをトキは何度も「待ってください」と遮る。

その顔を見て医者は「もう言わんでよかね」「おめでとうございます」「この様子だと生まれるのは11月頃ですね」

「おめでたです」という決まり文句を言わないところがいい。

そして主題歌。今日の主題歌は倍速で聞くと軽快でいいと思う。

トキは丈たちと一緒に帰宅。でも、フミ（池脇千鶴）たちがいる部屋に入らず、別室にすっと行ってしまう。

病じゃなかったと丈たちから聞いたフミは察して、トキの元へ。

「もしかしたらなんだけど、あげなんだない？」

「そげ」

フミはトキに駆け寄り抱きしめる。

「よかったねーー」

何事かとあたふたしながら入ってくる司之介（岡部たかし）にここでようやく「赤子を授かりました」と「赤ちゃん」ができたとはっきり言葉にする。

「すごいことをしでかしたな」と司之介はトキを絶賛。

「そういうことだったんですね」と丈たちもようやく合点がいったようだ。

「すんません。旦那様より先に聞いてしもて」とクマ（夏目透羽）が殊勝に言う。

だが、トキは「ヘブンさん（トミー・バストウ）には言わんでおこう」と言い、クマは「松江のしきたりですか」ときょとん。

そんなサムライダー（サプライズ）なことはしないと司之介。

すきあらばふざける司之介のテンションに対してトキは深刻。

