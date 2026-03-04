イスラエルの攻撃を受けた女子小学校＝2月28日、イラン・ミナブ/ Ali Najafi/ISNA/AFP/Getty Images

（CNN）米国とイスラエルがイランに対する激しい攻撃を開始して以来の数日間で、子どもや学校教員を含む数百人が死亡している。イランの最高指導者を殺害した作戦は、中東各地で暴力の連鎖を引き起こした。

イランは報復として中東の米軍基地を攻撃し、イランを後ろ盾とする武装組織ヒズボラは、レバノンからイスラエルに撃ち込まれた飛翔（ひしょう）体発射への関与を認めた。

各地の現場からの映像には、建物を覆う巨大な噴煙、大きな被害が出た病院、住宅がなぎ払われて死と破壊を受け入れられずにいる住民の姿が映っている。

中東各国でこれまでに伝えられた死者数は以下の通り。

イラン：半国営タスニム通信は3日、米国とイスラエルの攻撃によってイラン全土で少なくとも787人が死亡したと伝えた。この中には、2月28日の女子小学校攻撃で死亡した児童168人と教員14人が含まれる。

レバノン：政府は2日、イスラエルの攻撃によって少なくとも52人が死亡、154人が負傷したことを明らかにした。

イスラエル：救急サービス機関によると、少なくとも10人が死亡、200人以上が負傷した。

イラク：武装組織の人民動員隊（PMF）は1日、戦闘員少なくとも4人が米国とイスラエルによるディヤラでの空爆で死亡したと発表した。

クウェート：米中央軍やクウェート軍によると、2月28日以来、米兵やクウェート兵など少なくとも9人が死亡した。

アラブ首長国連邦（UAE）：国防省によると、UAEでは少なくとも3人が死亡した。

バーレーン：国営メディアは2日、迎撃されたミサイルの破片によって「外国船」で火災が発生し、1人が死亡したと伝えた。