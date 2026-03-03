カウンセラーRyota氏が解説「嫌いな人が頭から離れない」仕組み…脳が相手を“脅威”とみなす防衛反応の正体
カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて、「【納得】人を嫌うとどうなるのか？苦手意識を感じた時の特徴6選と対処法」と題した動画を公開した。Ryota氏は、人を嫌うという感情は相手を強く意識し続ける状態であり、その苦しみから抜け出し手放すためには「呆れる」ことが重要だと解説している。
Ryota氏はまず、人を嫌いになる感覚について「手放すとか諦めるとは違って、相手を意識する考え方が強くなる」と定義する。動画内では、人を嫌いになった時に表れる特徴として6つのポイントが挙げられた。
特に興味深いのは、1つ目の特徴として挙げられた「いつも相手のことを考えるようになる」という点だ。Ryota氏はこれを「好きの感覚にかなり近い」と指摘する。脳内では相手を「脅威」として認識しており、まるで「目の前に肉食動物がいたら」目が離せなくなるのと同様に、安全確保のために相手の動向を監視し続けてしまう状態だという。この時、脳の警報装置である扁桃体が作動し、常に緊張状態を強いられるため、心身ともに消耗してしまうのだ。
また、「相手をコントロールしたくなる」「情報を知りたくなる」といった心理も解説された。相手が変わることを期待したり、粗探しのためにSNSを監視したりするのは、結局のところ相手に執着している証拠である。Ryota氏は「相手を変えることはできない」とし、期待すればするほど裏切られた感覚に陥り、嫌悪感が増幅する悪循環を指摘した。
最終的な対処法としてRyota氏が提示したのは「呆れる」ことだ。「呆れる」とは、相手に対する期待やコントロール欲求を捨て、心理的に「サジを投げる」状態を指す。Ryota氏は「呆れるっていうのは、もうあなたの責任で生きていって構わないよ」と相手を完全に手放すことだと語る。嫌い続けることによる消耗を避け、早めに相手への関心を失う（呆れる）ことが、自分を守るための最善策であると結論付けた。
