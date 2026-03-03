猫のトラウマの原因になる4つのNG行動

猫は本能的に警戒心が強く、自分の身に降りかかる予期せぬ出来事に対して敏感です。一度でも強い恐怖を感じると、その原因となった物や場所、人を避けるようになります。ここでは、猫がトラウマになる可能性のある事柄を4つ紹介します。

1.大きな音を出す

猫にとって大きな音は脅威です。「わざわざ怖がらせたりしないよ」という飼い主さんも多いと思いますが、気づかずにやっていることもあるかもしれません。

例えば、しつけとして猫の背後でわざと大きな音を立てて驚かせてはいないでしょうか？好ましくない行動をしたときに大きな音で脅かす方法もありますが、実はこれもトラウマを与えかねません。

飼い主さんが意図的に恐怖を与える行為は、猫によっては裏切りに感じられます。一度「この人は怖いことをする」と学習すると、近づくだけで逃げるようになることもあります。

2.暴力をふるう

体罰や暴力は、猫に肉体的な痛みだけでなく、精神的なキズを与えかねない行為です。例えば、猫に噛まれたら噛み返せと言う人もいますが、猫は噛んだことと噛まれた痛みを結び付けて理解できません。猫には噛まれた痛みと恐怖だけが残り、飼い主さんへの不信感を強めるだけです。

また、意図的でない暴力も猫にとってはトラウマになってしまう可能性があります。誤って尻尾を踏んでしまったような場合でも、猫は暴力をふるわれたと感じ、飼い主＝怖い人と思ってしまう可能性があります。

暴力をふるわれた猫は、触れられることを怖がったり威嚇するようになったりする場合もあり、深刻な攻撃行動につながる原因にもなります。

3.体を拘束する

猫は体を自由に動かせない状況に大きなストレスと不安を感じます。例えば、爪切りやブラッシングなどの日常的なケア、薬を飲ませようとして猫を押さえつけたことはないでしょうか。こういった、猫のためを思ってした行動も場合によってはトラウマになってしまうかもしれないのです。

無理な拘束を繰り返すと、道具を見るだけでパニックになったり、飼い主さんとの接触を避けるようになったりすることもあります。

4.過剰なコミュニケーション

スキンシップも、猫が望まないタイミングでは苦痛になります。寝ているところを無理に起こして抱き上げたり、逃げようとする猫を追いかけ回したりする行為は、猫の自由を侵害し、精神的苦痛を与える行為です。

人見知りの猫を猫好きの来客が追いかけたり、無理に触ったりするなどの強引なコミュニケーションもトラウマになってしまう可能性があります。知らない人に追いかけられて触れられるのは、臆病な猫にとっては恐怖でしかありません。

猫への一方的な愛情の押し付けは精神的な疲労を蓄積させます。また、しつこく構いすぎると家の中でリラックスできなくなり、常に周囲を警戒するようになってしまいます。

トラウマが原因で起こる悪影響とトラブル

トラウマを抱えた猫は、心身にさまざまな悪影響を及ぼす恐れがあります。

以前はできていたトイレを失敗する 過剰なグルーミングで自分の毛を抜く 近づくと攻撃的な態度を見せる 特定の音や状況に過剰に反応する

飼い主さんの行為が原因でトラウマを抱えている猫は、飼い主さんとの関係にも深刻な問題が生じていることが多いです。恐怖心から、近づくだけで威嚇する、噛みつく、引っ掻くなどの攻撃行動に出ることも少なくありません。

このような状況になると、日常的なケアや必要な通院も困難になり、適切な健康管理ができなくなります。

また、トラウマがあると常に緊張状態で過ごすことになり、ストレスから免疫力が低下して感染症のリスクが高まります。

まとめ

飼い主さんの何気ない行為が猫の心を傷つけ、トラウマの原因になってしまうことがあります。驚かす、叩く、無理に押さえる、しつこくするといった行為は、どれも猫の安心感を奪うものばかりです。

猫の信頼は一度失うと取り戻すのは容易ではありません。最悪の場合、一生関係を修復できなくなってしまうこともあります。

日頃から猫への接し方に注意し、怖がらせないように配慮するのはもちろん、少しでも嫌がる素振りを見せたら無理強いしないことも大切です。

(獣医師監修：加藤桂子)