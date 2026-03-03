この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

春めいた陽気から一転、真冬並みの寒さとなった3月3日。関東甲信では雪予報も出ています。この冬最後の雪になるかもしれないこんな時に観たいのが、YouTubeチャンネル「Aty」が1月に公開した、「凍ったプールで滑って遊ぶカワウソがなんとも可愛らしい」と題した動画。



動画には、カワウソのアティくんとういちゃんが、冬の寒さで凍ってしまったプールの上を滑りながら無邪気に遊ぶ様子が収められています。



ある朝、いつものように朝ごはんを食べようと庭に出たアティくんとういちゃんは、一面にうっすらと積もった雪にびっくり。プールの表面にも、分厚い氷が張っています。ふと飼い主さんが氷の板をういちゃんに差し出すと、まるでお煎餅を食べるかのようにバリバリと音を立てて美味しそうに食べ始めました。



一方アティくんは、小さな両手で氷のかけらをプールから拾い上げては、まるで宝物のように大事そうに運んで、ちょっとした隙間に隠そうとします。ところが隠すそばから、背後にこっそり近づいてきたういちゃんに見つかって食べられてしまうのです。どこに隠してもういちゃんに食べられてしまうアティくんの氷。まるでコントのような光景に、つい笑みがこぼれてしまいます。



翌朝もプールはカチンコチン。毎朝凍るようになった「泳げないプール」は、カワウソたちにとって最高の遊び場になりました。ふたりはまるでスケートを楽しんでいるかのように、凍ったプールの上をツルツルと滑りながら探検します。飼い主さんが手足が冷えないようにとタオルを置いてあげると、今度は氷上サーフィンのようにタオルに乗って仲良く滑って遊ぶのでした。



冬ならではの特別な遊び場で、寒さも忘れて夢中になるカワウソたち。その愛らしい姿は、観る人を春の日差しのようにほっこりと癒してくれます。