東京 渋谷のライブハウス 渋谷La.mamaが、創立44周年プロジェクト『PROJECT ‘25/’26』の第1回としてオーディションライブを5月8日より開催する。

『PROJECT ‘25/’26』は、2025年より“令和の音楽シーンを牽引する、新たなアイコンを輩出するオーディションライブ”として始動。バンド、ソロ、ラップ、DTMなど多様性を受容し、形態にとらわれない“オールジャンル”から、圧倒的な個性を発掘しようというものであり、昨今のSNS偏重志向にとらわれることなく、生のライブステージにおけるパフォーマンスを重視した試みとなる。

ゲスト審査員には、9mm Parabellum Bullet 菅原卓郎（Vo/Gt）、KEYTALK 寺中友将（Vo/Gt）を迎える。

なお、出演希望バンドには事前審査が用意されており、4月10日までデモ音源を募集中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）