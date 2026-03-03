元日本代表GKが“欧州クラブ在籍時によく耳にした”レジェンドとの２ショットを公開！ 「お２人カッコイイです」「待ってました〜！」などファン歓喜
J２のジュビロ磐田は２月28日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節でJ３の福島ユナイテッドFCとホームで対戦。０−０のまま90分では決着がつかず、PK戦（５−３）の末に勝利を収めた。
この一戦にフル出場した磐田の元日本代表GK川島永嗣が３月２日に自身のインスタグラムを更新。今季から福島でプレーする“キングカズ”こと三浦知良との２ショットをアップロードした。
かつてベルギーやスコットランド、フランスで活躍した川島は「KING KAZU！！ヨーロッパにいる時も、『カズヨシミウラはすげーな』って周りに良く言われてたけど」と切り出し、カズの凄さを次のように綴った。
「世界を驚かせ続ける姿は日本の誇り。今の若い選手の時は昔のカズさん知らないだろうなー。なんせ自分すらＪリーグが開幕した1993年は小学生４年生。これだけ長い間、サッカーへ純粋に向き合えるからこそ、その情熱の火が僕たち、そしてもっと若い世代へと繋がっていくんだよな。以前対戦させてもらった時はカズさんがまだ今の僕くらい（40歳超えたくらい）の年齢でした。異次元です（笑）大きな刺激いただきました！」
そして最後には、福島戦で応援してくれたファン・サポーターへ「そして、福島ユナイテッド戦、沢山の応援ありがとうございました。今の自分、自分たち自身を見つめて、しっかり進んでいきます」と感謝も記している。
この投稿にはファンから「待ってました〜！」「お２人カッコイイです」「素敵なツーショット」「最強のツーショ」といった声が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】川島とキングカズの貴重な２ショット！
