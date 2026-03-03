BE:FIRST（ビーファースト）とサントリー生ビールがコラボしたプロジェクト『生：FIRST 2026』の展開が発表され、JUNON（ジュノン）、LEO（レオ）、SOTA（ソウタ）が登場したティザー動画が話題を集めている。

【動画】①BE:FIRSTソウタ、ジュノン、レオが楽器を奏でて笑顔！『生：FIRST 2026』②③ジュノン＆レオが出演した2025年の『生：FIRST』CM

■BE:FIRST×サントリー生ビール『生：FIRST』今年も展開！

生ビールのおいしさで自分らしく生きる人に寄り添い、後押しすることを目指すプロジェクト『生：FIRST』は2025年にスタート。ジュノンとレオがテレビCMに出演し、ふたりが作詞と歌唱を手がけたプロジェクトソング「BLUE」も公開された。

今回はソウタも新たに仲間入り。サントリー生ビールのXでは「We are ‐生:FIRST?－」「#生FIRST 2026 活動の全貌は4月に！」というテキストと共に、15秒のショート動画が公開された。たくさんの楽器が置かれた空間で、レオは鍵盤、ジュノンはギターで音楽に没頭している中、ソウタが登場。楽しそうに3人で談笑してから、ソウタがマイクの前に立ち、音楽に身を委ねる姿が切り取られた。

SNSでは「続編はバンドバージョンでいくのかな？」「ソウタも仲間入り嬉しい」「第2弾あるなんて神」「山岳バンド期待していい？」「4月まで待てない！」「楽しみすぎる！」「サン生さん天才」「楽器？めちゃくちゃ楽しみ！」など、期待の声が高まっている。

■動画：BE:FIRSTジュノン＆レオが出演した、2025年の『生：FIRST』CM