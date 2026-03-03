前回王者の愛知尾州は東日本の強豪・狭山西武と対戦、中学女子は初開催

3月26日に開幕するボーイズリーグの春の全国一を決める「スターゼンカップ 第56回日本少年野球春季全国大会」の組み合わせ抽選会が、1日に行われた。今大会には、各支部の予選を突破した中学生の部48チーム、小学生の部12チーム、初開催となる中学生女子の部6チームの計66チームが出場し頂点を目指す。

中学部は、連覇を目指す愛知尾州ボーイズ（愛知県西）が狭山西武ボーイズ（埼玉県西）と初戦で対戦。共に強豪同士の1回戦屈指の好カードとなった。2年連続出場となる巨人U15ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京都西）は、前回ベスト4の湖南ボーイズ（滋賀県）と対戦。勝ち上がれば、愛知尾州と狭山西武の勝者と激突する。

昨夏の選手権大会で優勝し、硬式5団体王者決定戦の3rdエイジェックカップも制した東海中央ボーイズ（愛知県中央）は、6年ぶり2回目の出場となる江戸川南ボーイズ（東京都東）と初戦を戦う。初出場の浦和ボーイズ（埼玉県東）は、4年連続17回目の出場となる強豪・鯖江ボーイズ（福井県）に挑む。

他には直前の「メニコン杯・中日スポーツ杯」で東海中央に競り勝った岐阜中濃ボーイズ（岐阜県）と、22年ぶり2回目の出場の那須野ケ原ボーイズ（栃木県）との対戦や、大阪山直ボーイズ（大阪南）と鷹羽ボーイズ（福岡県北）の初出場対決などが注目カードとなっている。

小学部は、4グループに分かれてのリーグ戦を行い、各組1位が準決勝に進出する。昨春のベスト4チームがいずれも不在の中、激戦が予想される。今回初開催となる中学女子部は、6チームが2グループに分かれてリーグ戦を戦い、各組上位2チームが準決勝に進出し、初代女王を目指す。

開会式は26日に東京・大田スタジアムで行われ、選手宣誓は小学部が深谷ボーイズ（埼玉県西）の南雲隼選手、中学女子部が京葉ガールズの中川楓佳選手、中学部が狭山西武の工藤未来選手が大役を担う。小学部と中学女子部の決勝は29日、中学部は31日に大田スタジアムで行われる予定だ。（First-Pitch編集部）