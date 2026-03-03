人気ダイエットレシピ！モリモリ食べられる「酢キャベツ」を作ってみよう

腸内環境を整えてやせやすい体質をつくることが目的の「酢キャベツ」。みなさんは試したことがありますか？ 毎日続けることがやせ体質をつくるポイントなので、飽きずに楽しめるアレンジレシピをご紹介します。

シェフ直伝！減塩酢キャベツ

ごま油でパクパク食べられる

スパイス風味で食べやすい

作りやすく、いろいろな食材と合わせやすい

キャベツに含まれる食物繊維と、酢に含まれる短鎖脂肪酸で腸内環境を整えて、やせやすい体質をつくることで人気の「酢キャベツ」。

ダイエット効果以外にも美肌効果や疲労回復効果、がん予防や高血圧予防など健康効果の高いレシピであることで知られています。

酢キャベツを食べるタイミングは「食前」がおすすめ。血糖値をコントロールし、食べすぎを抑制します。また、毎日続けることで効果が出てくるので、今回のレシピのようにアレンジしながら楽しく＆おいしく続けていきたいですね。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。