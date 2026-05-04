物価高に対する国の施策として、2026年1月～3月使用分の電気代とガス代の支援が行われていました。支援が終了し「4月から電気代はどのくらい高くなるのか？」と不安に感じている家庭もあるでしょう。 本記事では「電気・ガス料金負担軽減支援事業」について解説するとともに、補助終了後の電気代の上がり方や、平均電気使用量についてもまとめていきます。 電気料金補助制度とは 物価高の状況から国民の生