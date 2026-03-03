【開幕】Amazon 新生活セールでチャンピオンやヘインズが最大50％OFFに
今回は、チャンピオンとヘインズの定番アイテムをピックアップ。通年で活躍するTシャツやロンT、インナーウェアに加えて、これからの季節に重宝するスウェットなどもお買い得価格になっています。
ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T
Hanes ビーフィー Tシャツビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 ヘビーウェイトT H5180メンズ ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 1枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-010-L
2,420円 → 1,413円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT
Hanes ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ ロンT 長袖 1枚組 Beefy-T 綿100% 肉厚生地 無地H5186メンズ Tシャツ 長袖 丸首 BEEFY-T 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ビーフィロングスリーブTシャツ 1枚組 肉厚生地 無地 H5186-090-XL
3,190円 → 1,815円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「日本人の心地よさのために」がコンセプト。ホワイトとブラックの2カラーアソート
Hanes 長袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様2P クルーネックロングスリーブTシャツ Hanes Japan FitH5440メンズ 長袖シャツ 2枚組 丸胴仕様 タグレス仕様 リブ編み 綿100％ 2P Japan Fit クルーネックロングスリーブTシャツ H5440-998-M
4,620円 → 2,629円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
柔らかい肌触りが特徴のコットン100％。赤ラベルのTシャツ3枚セット
[Hanes] 半袖Tシャツ(3枚組) 綿100% 柔らかい肌触り クルーネック 赤ラベル メンズ 半袖シャツ 3枚組 丸胴仕様 綿100％ 3P 赤ラベルクルーネックTシャツ HM2135G-010-L
2,970円 → 1,647円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[Hanes] 半袖Tシャツ(3枚組) 綿100% 柔らかい肌触り Vネック 赤ラベル メンズ 半袖シャツ 半袖 3枚組 綿100％ 丸胴仕様 3P 赤ラベルVネックTシャツ HM2145K-010-XL
2,970円 → 1,498円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポリエステル混で乾きやすく、ドライな肌触り。青ラベルのTシャツ3枚セット
[ヘインズ] 半袖Tシャツ (3枚組) 乾きやすい ドライな肌触り クルーネック 青ラベル メンズ 半袖シャツ 半袖 3枚組 丸胴仕様 3P 青ラベルクルーネックTシャツ HM2115G-010-M
3,300円 → 1,950円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Hanes 半袖Tシャツ (3枚組)シャツ 3枚組 丸胴仕様 3P 青ラベルVネックTシャツ HM2125Gメンズ 半袖シャツ 半袖 3枚組 丸胴仕様 3P 青ラベルVネックTシャツ HM2125G-010-M
2,788円 → 1,820円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
着心地にこだわった、ゴールドラベルのTシャツ3枚セット
Hanes Tシャツ(3枚組) 綿100% 上質コットン ゴールドパック 丸首 半袖 3P ゴールドラベル クルーネックTシャツHM2155Gメンズ 半袖シャツ 半袖 3枚組 綿100％ 丸胴仕様 3P ゴールドラベルクルーネックTシャツ HM2155G-010-L
3,740円 → 2,539円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
裏起毛で暖かい。ヘインズの厚手ハイネックインナー
リブ編みで柔らかい肌触り。綿100%のタンクトップ
Hanes タンクトップ(2枚組) 綿100% 柔らかい 肌触り 動きやすいノースリーブ 2枚組 綿100% リブ編み 丸胴仕様 2P Aシャツ HM2-K701メンズ ノースリーブ 2枚組 綿100％ リブ編み 丸胴仕様 2P Aシャツ HM2-K701-010-L
2,200円 → 1,316円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
伸縮性に優れ、凸凹を軽減したボクサーパンツ 5枚組
Hanes ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5PボクサーブリーフHM6ES703Jメンズ ボクサーパンツ(5枚組) 抗菌防臭 清潔 防臭効果 前開き 5Pボクサーブリーフ HM6ES703J-090-M
2,530円 → 1,516円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラー展開あり。裏毛素材のクルーネックスウェットシャツ
Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ スウェット 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-540-M [並行輸入品]
5,830円 → 3,394円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
形状安定性・速乾性に優れた100%ポリエステルのスウェットシャツ
[チャンピオン] スウェット 長袖 裏毛 刺繍 スクリプトロゴ クルーネックスウェットシャツ メンズスポーツ C3-YS050Z スウェット 長袖 裏毛 刺繍 スクリプトロゴ クルーネックスウェットシャツ メンズスポーツ トレーニング C3-YS050Z-090-M
5,390円 → 2,808円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラー展開豊富。裏起毛のハーフジップスウェットシャツ
Champion スウェット 長袖 裏起毛 COTTON USA スクリプトロゴ ハーフジップスウェットシャツC8-Y014Zメンズ スウェット 長袖 COTTON USA スクリプトロゴ ハーフジップスウェットシャツ C8-Y014Z-090-M
6,930円 → 3,941円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
重ね着にも使いやすい。日本企画サイズのジップジャケット
Champion アウター 長袖 裏毛 刺繍 スクリプトロゴ ジップジャケット メンズスポーツ トレーニングC8-ZS001Zメンズ [チャンピオン] アウター 長袖 裏毛 刺繍 スクリプトロゴ ジップジャケット メンズスポーツ C8-ZS001Z ネイビー XL
7,150円 → 3,727円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Champion アウター 長袖 裏毛 刺繍 スクリプトロゴ ジップジャケット メンズスポーツ トレーニングC8-ZS001Zメンズ [チャンピオン] アウター 長袖 裏毛 刺繍 スクリプトロゴ ジップジャケット メンズスポーツ C8-ZS001Z オックスフォードグレー M
7,150円 → 3,727円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
チャンピオンの定番。裏毛素材のジップフーデッドスウェット
セットアップも◎ チャンピオンのフーデッドスウェット
Champion パーカー 長袖 裏毛 ワンポイントロゴ 刺繍 フーデッドスウェットシャツC3-W101Zメンズ パーカー 長袖 裏毛 ワンポイントロゴ 刺繍 フーデッドスウェットシャツ C3-W101Z-090-XL
6,300円 → 3,414円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[チャンピオン] フルジップパーカー 長袖 裏毛 ワンポイントロゴ ジップフーデッドスウェットシャツ ベーシック C3-W104Z メンズ パーカー 長袖 裏毛 COTTON USA ワンポイントロゴ刺繍 ジップフーデッドスウェットシャツ C3-W104Z-810-XXL
8,030円 → 4,460円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
柔らかい肌触りでふわふわ。ボアフリースのフルジップパーカー
[チャンピオン] フルジップパーカー ボアフリース スクリプトロゴ刺繍 ジップフーデッドジャケット C3-L615Z メンズ アウター 長袖 刺繍 スクリプトロゴ ジップフーデッドジャケット ベーシック C3-L615Z-090-L
9,350円 → 4,675円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル [フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ [UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)]UA Tech 2.0 SS Tee Mens メンズ 001 日本 XL (日本サイズXL相当)
2,750円 → 1,499円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ [アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 メンズ コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック(GW3848) 26.5 cm
7,150円 → 4,147円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 CT30 コート 通学 軽量スニーカー CT30
6,930円 → 4,090円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
