【開幕】Amazon 新生活セールでチャンピオンやヘインズが最大50％OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、チャンピオンとヘインズの定番アイテムをピックアップ。通年で活躍するTシャツやロンT、インナーウェアに加えて、これからの季節に重宝するスウェットなどもお買い得価格になっています。

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T

重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT

「日本人の心地よさのために」がコンセプト。ホワイトとブラックの2カラーアソート

柔らかい肌触りが特徴のコットン100％。赤ラベルのTシャツ3枚セット

ポリエステル混で乾きやすく、ドライな肌触り。青ラベルのTシャツ3枚セット

着心地にこだわった、ゴールドラベルのTシャツ3枚セット

裏起毛で暖かい。ヘインズの厚手ハイネックインナー

リブ編みで柔らかい肌触り。綿100%のタンクトップ

伸縮性に優れ、凸凹を軽減したボクサーパンツ 5枚組

カラー展開あり。裏毛素材のクルーネックスウェットシャツ

形状安定性・速乾性に優れた100%ポリエステルのスウェットシャツ

カラー展開豊富。裏起毛のハーフジップスウェットシャツ

重ね着にも使いやすい。日本企画サイズのジップジャケット

チャンピオンの定番。裏毛素材のジップフーデッドスウェット

セットアップも◎ チャンピオンのフーデッドスウェット

柔らかい肌触りでふわふわ。ボアフリースのフルジップパーカー

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。