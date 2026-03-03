¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¿¥é¥½¥ï»á¡¡¥¤¥é¥ó¹¶·â¼õ¤±¡ÄÊÆ¹ñÁª¼ê¤Î¹ñºÝÂç²ñà½Ð¾ì¶Ø»ßáÍ×µá¡ÖIOC¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡×
¡¡¥í¥·¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î½ÅÄÃ¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥¿¥é¥½¥ï»á¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÁª¼ê¤ò¹ñºÝÂç²ñ¤Ç½Ð¾ì¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬£²£°£²£²Ç¯¤«¤é¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¹ñ²È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ê¤É°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢£²·îËö¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥é¥½¥ï»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊÆ¹ñ¤â¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ç¥¿¥é¥½¥ï»á¤Ï¡Ö£É£Ï£Ã¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤ò½Ð¾ì¶Ø»ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡£¤Ê¤¼²æ¡¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¹ñ¡¹¤¬Ê¶Áè¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤À¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÎã¤Ëµó¤²¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È¥¿¥é¥½¥ï»á¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤«¤é¤ÎÇÓ½ü¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ïº£²Æ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡¢£²£°£²£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂçÉñÂæ³«ºÅ¤¬Â³¤¯¡£¥¿¥é¥½¥ï»á¤ÎÍ×µá¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£