【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セール対象商品にイヤホン・ヘッドフォンなどのオーディオ製品が追加された。開催期間は3月9日23時59分まで。

対象商品には、SHUREの高遮音性有線イヤホン「SHURE SE215」や、ソニーのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン「WH-1000XM4」、JBLのハイブリッドノイズキャンセリングイヤホン「TOUR PRO 3」など、オーディオ製品各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

SHURE 有線イヤホン「SE215 SPE-A」ブルー 高遮音性 ノイズキャンセリング スペシャルエディション カナル型

本商品は、クリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドを持つパッシブノイズキャンセリングイヤホン。パッシブノイズキャンセリング（高遮音性）テクノロジー搭載で、周囲の騒音を最大37dB遮断する。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができる。ゲーミングにも適しており、FPS/TPSゲームでは勝利に重要な足音もクリアに聞こえる。

3サイズ（S、M、L）のソフト・フレックス・スリーブとコンプライ社製フォーム・イヤパッドが付属する。

SONY ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン「WH-1000XM4」LDAC/Amazon Alexa搭載

独自開発「高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN1」の性能をさらに引き出す新アルゴリズムを搭載したワイヤレスヘッドフォン。従来機と比較し、特に中高域の騒音に対してのキャンセル性能がさらに向上している。また、AI技術を組み込むことでさらなる臨場感を実現したDSEE Extreme搭載により、CDやMP3、ストリーミングなどのさまざまな圧縮音源も、ハイレゾ級の高音質で楽しめる。さらに、LDAC対応でワイヤレスでもハイレゾ音質、付属のケーブルを使えば有線接続でのハイレゾ鑑賞も可能。

音楽を聴いている最中でも、話したいときに声を発するだけで音楽再生を一時停止し、外音取り込みモードに切り替えることのできる新機能「スピーク・トゥ・チャット」やユーザーの行動や場所に連動して事前に登録したノイズキャンセリング/外音取り込み設定やイコライザー設定に切り替わる「アダプティブサウンドコントロール」機能など、シーンに合わせた最適なリスニング環境を自動で実現するスマートな機能が多数搭載されている。