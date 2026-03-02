2日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスはファン感謝祭「SPRINGS Fan Fes 2026（スプリングス ファンフェス 2026）」を5月2日（土）に開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本イベントは佐賀県鳥栖市のサロンパスアリーナを会場に実施予定。時間は18:00～20:00（16:00開場予定）となっている。

招待対象はファンクラブのダイヤモンド会員、プラチナ会員、ゴールド会員で、これらの会員は無料で参加可能。その他の会員や一般の参加希望者はチケットの購入が必要となり、販売は3月中旬ごろにSAGA久光のオンラインSHOPで開始される予定だ。チケット価格は3900円を予定している。

参加選手は可能な限り全選手を予定しているが、日本代表選出選手や外国籍選手はスケジュールの都合により不参加となる場合があるほか、コンディション不良などで欠席する選手が出る可能性もあるとのとこ。

選手とファンが直接交流できる貴重な機会となる本イベントは、日頃から応援を続けるファンにとって見逃せない催しとなりそうだ。

