Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自身のInstagramを更新。Travis Japanの七五三掛龍也と、JO1の金城碧海と3人で東京ディズニーランドを楽しむプライベートショットを公開し、ファンの話題を集めている。

【写真】①②ディズニーを満喫する藤ヶ谷太輔×七五三掛龍也×金城碧海③④藤ヶ谷×七五三掛×大橋和也×金城のプライベートショット⑤⑥“ガヤスカ”ショット

■藤ヶ谷太輔・七五三掛龍也・金城碧海がミニーのカチューシャつけてディズニーランドを満喫

藤ヶ谷は、「しめ、スカイと！！次は、わた、プリン、も一緒に行きたいね。雨凄かったけど、楽しかった！」と綴り、プーさんのハニーハントに飾られている絵本の1ページの前で撮った3ショット（1枚目）やジャングルクルーズに乗る七五三掛と金城の2ショット（5枚目）、レインコートを羽織り、傘をさしながらチュロスを食べる3ショット（8枚目）、雨でびしょびしょに濡れた金城のスウェットパンツの裾の写真（9枚目）や傘が裏返ってしまい、呆然と立ち尽くす金城のシュールなソロショット（12枚目）など、20枚もの写真を投稿した。

また、七五三掛も自身のInstagramでこの日の写真を投稿。黒ニット帽にミニーちゃんのカチューシャをつけた七五三掛と藤ヶ谷と、七五三掛と同じカチューシャをつけ、サングラスをかけた金城の3ショット（1枚目）や、人で溢れたワールドバザールで舌をペロっと出してポーズをとる七五三掛のソロショット（2枚目）や自撮りショット（4枚目）を披露した。

特別な変装もせずに、堂々と人気観光地を満喫する3人について、SNSでは「全員ミッキーではなくミニーの耳なのかわいすぎるな笑」「この3人で歩いてたらオーラやばいよね」「碧海くんの雨で色の変わったスウェット面白すぎる」「夢みたいなメンバーで夢の国へ」「しめちゃんプラベでもかわいい」「次回は横尾さん大橋くんも行けますように」「夢の3ショット」「ガヤスカしめ平和すぎる」「雨の中、全力で3人とも楽しそう」「夢すぎ」「思ったより剥き出し」など、大きな反響が寄せられている。

