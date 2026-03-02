世界で最も人気のあるモバイル学習プラットフォームであり、教育カテゴリにおいて世界で最も多くダウンロードされているアプリ「デュオリンゴ」(Duolingo)。

短く遊び感覚で取り組めるレッスンが人気で、英語だけでなく、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語など、合計250以上のコースを提供。超実力派アプリでありながら、レッスンをサボるとアイコンが分裂、レッスンを要求するメール、「Suicaのペンギン」の後継キャラへの立候補など、緑色のフクロウ「デュオ（Duo）」の姿が話題を呼んでいます。

【デュオの奇行一覧】https://getnews.jp/tag/the-strange-duo

そんなデュオリンゴが、オリジナル学園ショートドラマ「私立デュオリンゴ学園」を制作！ 2026年3月2日（月）21:00より各種SNSにて配信開始となります。

「私立デュオリンゴ学園」は約3分×全4話で構成される新・月曜ショートドラマ。主人公・デュオ先生の声優に伊藤英明さんを起用し、さらに主題歌にはGRe4N BOYZによる書き下ろし楽曲を採用。熱血教師が英語で挫折した生徒を導く平成を思い出させるオリジナルドラマです。

【あらすじ】

Time for a lesson!

私立デュオリンゴ学園に、新任教師がやってきた。その名は――デュオ先生。 赴任先は、問題児ばかりが集められた2年D組。

「どうせ英語なんて無理」「もう挑戦したくない」言語への挫折から、心を閉ざしてしまった生徒たちだった。

それでもデュオ先生は、あきらめない。 何度失敗しても、何度突き放されても、まっすぐに向き合い続ける。 そのまっすぐな姿勢に、生徒たちの心は少しずつ動き始める――。

デュオリンゴの学園ドラマ？！Duo先生？！先生の頭身どうなってるの？！

数々の疑問をDuo先生ご本人に聞いてきました！

なお、Duo先生は「ワビン！」しか言葉を発さないため、通訳さんにもご協力いただきました。

Duo先生独占インタビュー！「教師には教師なりのレッスン方法が…家庭訪問って知ってる？」

--まずは自己紹介をお願いします！

Duo先生：ワビン！

（やっほー！今回、私立デュオリンゴ学園で2年D組の担任になったデュオだよ。

英語学習に挫折してきた数々の生徒を導いてきた名教師、なんて巷では言われてたりするかな。今日はよろしくね！）

--この記事を読んでいる人の中には、Duo先生について詳しく知らない人もいると思うのですが、何者なのですか？！

Duo先生：ワビン！

（今回、フォルスタッフ理事長に声をかけられて、英語に挫折した生徒たちが集まる2年D組を任されることになったんだ。このクラスには英語の発音に苦戦しているお調子者のやつ、帰国子女だけど英語が実は苦手なやつ、父親からスパルタ教育を受けたやつなど英語を学ぶことに挫折して心が荒んでしまった生徒がいるんだ。初日から生徒に教科書を顔に投げつけられたりなんかもしたなあ・・・）

--レッスンをしない生徒にメンヘラメールを送りつけていると噂になっていますが、それについてはいかがですか？

Duo先生：ワビン！

（噂？wwwwwww

噂じゃないですよ、これはぼくからの愛だよ。

レッスンをただ続けて欲しい。ただそれだけです。

メールで届かないときは、通知を。

通知で届かないときは……まあ、教師には教師なりの方法があるんだよね。

家庭訪問って知ってる？）

--アイコンを分裂させたり、トリッキーな行動が目立ちますが先生が務まるのでしょうか…？

Duo先生：ワビン！

（品行方正であることよりも重要なのは、生徒の可能性を信じ続けること。英語に挫折した経験、誰にでもあるよね。でもぼくは学ぶ楽しさを知ってほしい。そして自分にできるという感覚を生徒に思い出してほしいんだ。そのためならぼくは何だってやるんだ）

--初のドラマ化、ということですがどの様な作品になっていますか？意気込みは？

Duo先生：ワビン！

（これは、ぼくと生徒たちの記録だ。

英語に挫折し、自分の可能性から目を逸らしてしまった生徒たち。彼らがもう一度、自分の力を信じられるようになるまでの物語だよ。収録中は熱が入りすぎちゃって・・・。チョーク？折れたよ。３本くらい。

ぼくの声も主題歌もイケてるでしょ？ぼくの声はDuolingoユーザーでもある伊藤英明さんが務めてくれて、主題歌はぼくが全力でラブコールを送ったGRE4N BOYZさんが書き下ろしてくれたんだ！英語を学習する人の背中を優しく押してくれる、そんなドラマになったと思うよ。

英語を学ぶ中で、多くの人が一度は「もう無理かも」と感じたことがあると思う。でもこのドラマは、そんな気持ちに寄り添いながら、少しだけ背中を押す作品にしたいと考えたんだよね。

これを読んでいる君も、2年D組の生徒たちと同じように、英語から目を逸らしてしまったことがあるかもしれないね。でも大丈夫。そんな君のそばにも、ぼくはいつもいるよ。

ところで昨日は、ずいぶん遅くまで部屋の明かりがついていたね。）

--これまでドラマには数々の名物先生がいましたが、Duo先生のライバルとは？

Duo先生：ワビン！

（ライバルだなんて！とんでもない！

金八先生、ヤンクミ先生、桜木先生、鬼塚先生……さまざまな先輩がいるけど、その全員がぼくにとっての師匠、まさに人生の先輩って言ったところかな。

ぼくが理想の教師像を学んだ方々に、ぜひとも直接会ってお礼をしに行きたいから、先輩の先生方、ぜひ住所を教えて欲しいな。）

--今日お会いして、とっても素敵なスタイルをお持ちですが、Duo先生のモーニングルーティン＆ナイトルーティーンを教えてください。

Duo先生：ワビン！

（朝は朝食をとりながら、生徒名簿を眺めているんだ。今どんなことしてるのかな、今どんなことしてるのかな、今どんなことしてるのかな、って考えながらね。 なんてったって生徒がだーいすきだからね。

全生徒1人残さず挨拶をしてあげたいから5時に出勤するんだ。でも開かない校門の前で立ち尽くすしかないよね。生徒の名前を唱えながら時間が過ぎるのを待つんだ。8時ぐらいになってみんなが登校してきたら、一人一人と熱い握手を交わすようにしてるよ。

寝る前には生徒一人一人に勉強したかどうか確認するナイトコールをかけているんだ。 最近は無視されることも多いけどね。とても寂しいよ。そうなったら夜も眠れないから生徒の家にちょくげk…おっと、またPTAが騒いでしまうから、ここまでにしておこうね。）

--最後に、ドラマを楽しみにしている方にメッセージをお願いします！

Duo先生：ワビン！

（このドラマは、英語の勉強をやめちゃった人とか三日坊主選手権で優勝経験がある人とか、そういう仲間たちに見てほしい作品になってるんだ。

平成の学園ドラマのように、少し熱くて、少し大袈裟で、でも最後にはちゃんと前向きになれる。そんな時間をみんなに届けられたらぼくは嬉しいよ。

デュオはみんなの英語を諦めないよ。ところで今日のレッスンやった？）

ドラマでもDuo先生の安定の暴れっぷりが楽しめそうで期待大！レッスンの前に観て、レッスンの後にも観よう！Duo先生ありがとうございました。

オリジナル学園ショートドラマ「私立デュオリンゴ学園」

配信日時：

3月2日（月）21:00- 第一話『来たぜ！私立デュオリンゴ学園！』

3月5日（木）21:00- 第二話『間違えることを恐れるな』

3月9日（月）21:00- 第三話『背伸びしなくていい』

3月12日（木）21:00- 最終話『さよなら 2年D組』

配信先：

TikTok https://www.tiktok.com/@duolingojapan [リンク]

X https://x.com/Duolingo_Japan

Instagram https://www.instagram.com/duolingojapan/

YouTube https://www.youtube.com/@Duolingojapanofficial