メリハリのある引き締まった体が確実に手に入る方法とは！？

スクワットの最大のメリットは引き締まった体が確実に手に入ること！

引き締まった体と、すらりと伸びた背すじが手に入る!

スクワットの最大のメリットは、正しい筋トレで筋肉を維持したままやせられるので、メリハリのある引き締まった体が確実に手に入ることです。

自己流筋トレとは違って、理にかなった方法ならば確実に成果が上がります。

食事制限だけのダイエットのように筋肉を減らすこともないし、繰り返すほどやせにくい体になるリバウンドとも無縁。

目標の体になったら週に1回程度の筋トレでキープすることが可能です。

魅力的にやせられる正しい知識や筋トレが身につけば、古い常識や誤った情報に惑わされなくなります。

さらに、このプログラムでは、体形だけでなく姿勢も美しくなります。

姿勢とは、生まれつき備わったものではなく、意識して身につける「技術」だからです。

日常 動作はデスクワークから家事、スマホまで、とかく前かがみになりがちですが、スクワットは頭からお尻まで一直線になるように背すじを伸ばします。

正しいフォームで行うためには、下半身だけでなく体幹の筋肉、腹筋や背筋も使うので、美しい姿勢に必須の「感覚」と「筋力」が同時に鍛えられるのです。

姿勢改善には、美しい姿勢でいたいという意識も欠かせません。

普段の生活の中でも鏡やウィンドウに映る姿をチェックして、いつでも整った姿勢で過ごすよう心がけましょう。

【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二