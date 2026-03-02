・「バレンタインに選ぶスイーツは？」の結果は…

・1位 … チョコレート 78%

・2位 ケーキ 10%

・3位 焼き菓子 6%

・4位 甘いもの以外 5%



※小数点以下四捨五入



38,310票

