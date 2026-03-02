スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「バレンタインに選ぶスイーツは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「バレンタインに選ぶスイーツは？」

・「バレンタインに選ぶスイーツは？」の結果は…


・1位 … チョコレート 78%
・2位 ケーキ 10%
・3位 焼き菓子 6%
・4位 甘いもの以外 5%
　
※小数点以下四捨五入

38,310票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ハート型ガナッシュサンドクッキー♡


【材料】（5cm×5.5cmのハート型 9個分）

<クッキー生地>
  無塩バター 50g
  粉糖 30g
  全卵 16g
  塩 1g
  アーモンドプードル 13g
  薄力粉 70g
  ココアパウダー 13g
チョコペン(または板チョコを溶かしたもの) 適量
<ガナッシュ>
  板チョコレート(ミルク) 1枚(50g)
  生クリーム(乳脂肪分45%) 18g
  リキュール(お好みで) 小さじ 1

【下準備】

1、材料を計量する。バター、卵は常温に戻しておく。

2、薄力粉、ココアパウダーは合わせて振るっておく。

【作り方】

1、ボウルにバターを入れ、ゴムベラで滑らかな状態になるまで練ったら、粉糖を加えてよく混ぜる。



2、溶いた卵を3〜4回に分けて加え、分離しないようその都度よく混ぜる。



3、塩、アーモンドプードルを加えて混ぜる。振るった粉類を一度に加え、さっくりと混ぜ、ひとまとめにする。



4、平らに伸ばしてラップで包み、冷蔵庫で中心がしっかり冷えるまで休ませる(2〜3時間)。



5、寝かせた生地を厚さ5mmに伸ばし、ハート型で抜き、ペティナイフで格子状に切り込みを入れる。

切り込みは深さ1mm以上しっかり入れた方が可愛く仕上がります。



6、オーブンシートを敷いた天板に並べ、160℃に予熱したオーブンで約20分焼く。



7、冷めたら、チョコペンでドットを描く。



8、クッキーを焼いている間に＜ガナッシュ＞を作る。板チョコレートは細かく刻み、ボウルに入れ、湯せんにかけてとかす。



9、小鍋に生クリームを入れ火にかけ、沸騰したら(8)に加える。泡立て器でよく混ぜ、洋酒も加えて艶のあるガナッシュを作る。



10、冷めたら絞り袋に入れてクッキーに絞り、もう1枚のクッキーでサンドする。



【このレシピのポイント・コツ】

オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、普段からオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

リキュールはグランマルニエを使いました。お好みのリキュールに変えていただいたり、お子さま用に入れずに作っていただいてももちろん大丈夫です。

(E・レシピ編集部)