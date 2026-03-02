「バレンタインに選ぶスイーツは？」＜回答数38,310票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第456回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「バレンタインに選ぶスイーツは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「バレンタインに選ぶスイーツは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ハート型ガナッシュサンドクッキー♡
【材料】（5cm×5.5cmのハート型 9個分）
<クッキー生地>
無塩バター 50g
粉糖 30g
全卵 16g
塩 1g
アーモンドプードル 13g
薄力粉 70g
ココアパウダー 13g
チョコペン(または板チョコを溶かしたもの) 適量
<ガナッシュ>
板チョコレート(ミルク) 1枚(50g)
生クリーム(乳脂肪分45%) 18g
リキュール(お好みで) 小さじ 1
【下準備】
1、材料を計量する。バター、卵は常温に戻しておく。
2、薄力粉、ココアパウダーは合わせて振るっておく。
【作り方】
1、ボウルにバターを入れ、ゴムベラで滑らかな状態になるまで練ったら、粉糖を加えてよく混ぜる。
2、溶いた卵を3〜4回に分けて加え、分離しないようその都度よく混ぜる。
3、塩、アーモンドプードルを加えて混ぜる。振るった粉類を一度に加え、さっくりと混ぜ、ひとまとめにする。
4、平らに伸ばしてラップで包み、冷蔵庫で中心がしっかり冷えるまで休ませる(2〜3時間)。
5、寝かせた生地を厚さ5mmに伸ばし、ハート型で抜き、ペティナイフで格子状に切り込みを入れる。
切り込みは深さ1mm以上しっかり入れた方が可愛く仕上がります。
6、オーブンシートを敷いた天板に並べ、160℃に予熱したオーブンで約20分焼く。
7、冷めたら、チョコペンでドットを描く。
8、クッキーを焼いている間に＜ガナッシュ＞を作る。板チョコレートは細かく刻み、ボウルに入れ、湯せんにかけてとかす。
9、小鍋に生クリームを入れ火にかけ、沸騰したら(8)に加える。泡立て器でよく混ぜ、洋酒も加えて艶のあるガナッシュを作る。
10、冷めたら絞り袋に入れてクッキーに絞り、もう1枚のクッキーでサンドする。
【このレシピのポイント・コツ】
オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、普段からオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
リキュールはグランマルニエを使いました。お好みのリキュールに変えていただいたり、お子さま用に入れずに作っていただいてももちろん大丈夫です。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「バレンタインに選ぶスイーツは？」さてみなさんの回答は…？
・「バレンタインに選ぶスイーツは？」の結果は…
・1位 … チョコレート 78%
・2位 ケーキ 10%
・3位 焼き菓子 6%
・4位 甘いもの以外 5%
※小数点以下四捨五入
38,310票
・2位 ケーキ 10%
・3位 焼き菓子 6%
・4位 甘いもの以外 5%
※小数点以下四捨五入
38,310票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ハート型ガナッシュサンドクッキー♡
【材料】（5cm×5.5cmのハート型 9個分）
<クッキー生地>
無塩バター 50g
粉糖 30g
全卵 16g
塩 1g
アーモンドプードル 13g
薄力粉 70g
ココアパウダー 13g
チョコペン(または板チョコを溶かしたもの) 適量
<ガナッシュ>
板チョコレート(ミルク) 1枚(50g)
生クリーム(乳脂肪分45%) 18g
リキュール(お好みで) 小さじ 1
【下準備】
1、材料を計量する。バター、卵は常温に戻しておく。
2、薄力粉、ココアパウダーは合わせて振るっておく。
【作り方】
1、ボウルにバターを入れ、ゴムベラで滑らかな状態になるまで練ったら、粉糖を加えてよく混ぜる。
2、溶いた卵を3〜4回に分けて加え、分離しないようその都度よく混ぜる。
3、塩、アーモンドプードルを加えて混ぜる。振るった粉類を一度に加え、さっくりと混ぜ、ひとまとめにする。
4、平らに伸ばしてラップで包み、冷蔵庫で中心がしっかり冷えるまで休ませる(2〜3時間)。
5、寝かせた生地を厚さ5mmに伸ばし、ハート型で抜き、ペティナイフで格子状に切り込みを入れる。
切り込みは深さ1mm以上しっかり入れた方が可愛く仕上がります。
6、オーブンシートを敷いた天板に並べ、160℃に予熱したオーブンで約20分焼く。
7、冷めたら、チョコペンでドットを描く。
8、クッキーを焼いている間に＜ガナッシュ＞を作る。板チョコレートは細かく刻み、ボウルに入れ、湯せんにかけてとかす。
9、小鍋に生クリームを入れ火にかけ、沸騰したら(8)に加える。泡立て器でよく混ぜ、洋酒も加えて艶のあるガナッシュを作る。
10、冷めたら絞り袋に入れてクッキーに絞り、もう1枚のクッキーでサンドする。
【このレシピのポイント・コツ】
オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、普段からオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
リキュールはグランマルニエを使いました。お好みのリキュールに変えていただいたり、お子さま用に入れずに作っていただいてももちろん大丈夫です。
(E・レシピ編集部)