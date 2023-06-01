【ホロライブプロダクション ウエハース vol.5】 3月2日 発売 価格：171円 対象年齢：15才以上

バンダイは、「ホロライブプロダクション ウエハース vol.5」を3月2日に発売する。価格は171円。全国量販店の菓子売場等で販売される。

本商品は、「ホロライブプロダクション」所属メンバーのカード付きウエハース第5弾。ココアクリーム味のウエハース1枚と、「メタリックプラカード」が全33種の中から1枚入っている。カード裏面にはこの商品だけで見ることができる各メンバーの手書きコメントがプリント。全種キラキラと高級感のあるメタリックプラカードとなっている。

【メタリックプラカード ラインナップ】

【メタリックプラカード（全33種）】

・兎田ぺこら

・不知火フレア

・白銀ノエル

・宝鐘マリン

・天音かなた

・角巻わため

・常闇トワ

・姫森ルーナ

・雪花ラミィ

・桃鈴ねね

・獅白ぼたん

・尾丸ポルカ

・ラプラス・ダークネス

・鷹嶺ルイ

・博衣こより

・風真いろは

・ベスティア・ゼータ

・カエラ・コヴァルスキア

・こぼ・かなえる

・シオリ・ノヴェラ

・古石ビジュー

・ネリッサ・レイヴンクロフト

・フワワ・アビスガード

・モココ・アビスガード

・エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム

・ジジ・ムリン

・セシリア・イマーグリーン

・ラオーラ・パンテーラ

・響咲リオナ

・虎金妃笑虎

・水宮枢

・輪堂千速

・綺々羅々ヴィヴィ

【「ホロライブプロダクション ウエハース vol.5」内容】

・メタリックプラカード1枚（全33種）

・ココアクリーム味ウエハース1枚

(C) COVER