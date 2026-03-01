この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ウーバーイーツ配達員のせーけんわーるど氏が自身のYouTubeチャンネルで「Uberなぜかキャンセル廃棄になった。「東京マラソン日」に去年と比較してみた！ロケット規約変更の皆の声は？《ウーバー配達員》」を公開した。動画では、2026年3月1日に開催された東京マラソン当日の都内での配達稼働の様子を検証するとともに、フードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」が発表した規約改定に対する配達員たちの切実な声を特集している。



動画内でせーけん氏は、東京マラソンによる交通規制が敷かれる中での稼働実績を公開。2025年の同日に実施した稼働では時給換算で約3,200円だったのに対し、今年は「謎クエ」と呼ばれるプロモーションの影響もあり、時給約4,500円と売上が向上した結果を報告した。一方で、交通規制による広範囲な迂回を余儀なくされる場面や、期待していた規制エリア内での「高単価オファー」が実際にはそれほど発生しなかったという現実も浮き彫りになった。



また、動画の後半では、ロケットナウが3月6日から施行予定の規約改定について、視聴者から寄せられた500件以上のコメントを紹介。「リクエストの早押し制」「他社ロゴ入りバッグの使用禁止」「商品破損時の商品代金全額賠償」という3つの主要な変更点に対し、現場からは不安と批判の声が上がっていることを伝えた。特に商品代金の賠償については、「顧客の『届いていない』の一言で弁償する可能性有とかリスクがでかすぎて無理」「たかだか数百円の報酬のために10倍以上のリスク払うのアホすぎる」といった、配達員が負うリスクの不均衡さを嘆く意見が相次いでいる。



さらに「他社バッグ禁止」のルールに対しても、「自社バッグ出すのが先だろ」といった、公式バッグが供給されていない現状での規制強化に対する矛盾を突く声も紹介された。せーけん氏は、自身のアンケート結果で「まだ考え中」とする配達員が4割を超えていることを示し、実際の施行後の運用状況を見極めたいとする慎重な姿勢を崩していない。最後には、本日の稼働での売上が約1万1千円であったことを報告し、繁忙期が過ぎる3月以降も安全第一で稼働するよう視聴者に呼びかけて動画を締めくくった。