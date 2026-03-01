双子出産の中川翔子、復帰後初ライブで“母性”溢れる「来てくれたみんなも我が子」歌⼿デビュー20周年に感謝も
【モデルプレス＝2026/03/01】歌手でタレントの中川翔子が2026年3⽉1⽇、⽔⼾市⺠会館グロービスホールにて「中川翔⼦コンサート2026」を開催。歌⼿デビュー20周年イヤー、そして復帰後初のコンサートとなり、ファンへの感謝や思いを伝えた。
2006年に「Brilliant Dream」で歌⼿デビューを果たし、20周年イヤーを迎えた中川。今回の公演は、2025年5月5日に妊娠を公表し、同年9月30日に双子の男児を帝王切開で出産した中川にとって復帰後初のコンサートとなった。
冒頭には「水戸の会場に起こしのみなさま！こんばんは！」と元気いっぱいに挨拶し「お久しぶりです！中川翔子です。復帰コンサートにようこそ！中川翔子完全復活！」と挨拶。SNS上では「#しょこたん水戸ライブ」のタグを用いたファンの投稿で溢れていたが、中川は「『#しょこたん水戸ライブ』を見ていたら、なんだか体が動くかなとか、声は出るかなとか久しぶりだし大丈夫かなとか、誰もいなかったらどうしようかと思う暇もなく、本当にライブができる喜びと嬉しさでみなぎっちゃって元気いっぱいです！」と以前よりもさらに元気な姿を見せ、ファンとの再会を喜んだ。
そして「なんと今年で歌手デビュー20周年になります！」と報告すると、会場からは祝福の声や拍手が。「20年も叶え続けて次の未来に連れてきてくれたみんなに今日は愛と感謝と恩返しを届けられるように精一杯全力で楽しみます」と思いを伝えた。
MC中には「すごく嬉しいですね。こんなにも人生が塗り変わっていくんだなっていうことは、当たり前なんてものは1つもないっていうのはわかってた。わかってるつもりだったし、感謝したい、してるつもりだったけど、もうそんなんじゃないっていうぐらいに、本当に1人じゃ何もできないし、今回も助けてもらった」とファンや周囲への感謝を語る場面も。「助けてくださった皆さんがいっぱい。手を挙げてくださって、そして来てくれたからライブができるんだなってことを、とってもとっても改めて勉強になった」と感慨深げに語っていた。
そして、「歌もね、人生が後から追いついて『あ、こういうことだったのか』ってなることって何度もあったけれども、悲しいことだけじゃなくって、嬉しいことでもそうなんですね」と改めて歌に触れて感じたことを語った中川。「双子の母になって初めて立つステージになると思うんですけれど…」と切り出すと、観客からは拍手が送られ、自身の楽曲について「子供たちの思い出になったらいいなと思って歌ってきた楽曲たちだったんですけど、いろんな意味で本当に未来に繋がる、みんなの思い出になればいいなと思っています」と伝えた。
また、「私にとって来てくれたみんなも我が子なんですよ」とファンに伝えつつ「可愛いね。親戚だと思ってるし、もう親友を超えてる！」とファンへの愛を熱弁。続けて「みんな我が子だと思って歌わせていただきます」と話していたが、「どんな気持ち？困るよね、突然巨大な母性をぶつけられて…（笑）」と観客に問いかけると、会場からは笑い声や拍手が溢れていた。（modelpress編集部）
【写真】40歳双子出産タレント、ほっそり美脚際立つ衣装で完全復活
