双子出産の中川翔子、復帰後初ライブで“母性”溢れる「来てくれたみんなも我が子」歌⼿デビュー20周年に感謝も

双子出産の中川翔子、復帰後初ライブで“母性”溢れる「来てくれたみんなも我が子」歌⼿デビュー20周年に感謝も