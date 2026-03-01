待ってた！ 待ってたーーッ！【UNIQLO：C】穿くだけでオシャレ♡「新作ジーンズ」

トレンドが続いているデニム。春に向けて新たに買うなら【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の「新作ジーンズ」が狙い目です。鮮度の高い着こなしを楽しめて、大人コーデでもついヘビロテしたくなる一本になりそう。おしゃれさんの春らしいコーデもぜひ参考にしてみて。

スタイルアップが狙えるフレアシルエット

【ユニクロ】「ローライズワイドジーンズ」\4,990（税込）

ワイドシルエットのフレアジーンズ。公式サイトによると「脚が長く見える」とのことで、スタイルアップに期待できるのが嬉しいポイント。トレンドのローライズを採用しており、コーデの鮮度アップが狙えます。デニムシャツと合わせたデニムオンデニムスタイルや、春らしいストライプ柄のシャツでフレッシュに仕上げるのもおすすめ。

モノトーンで統一したきれいめカジュアルコーデ

こちらは清潔感のあるホワイトを着用。コーデに抜け感を与えてくれるホワイトのジーンズは、爽やかな着こなしを目指したい春にぴったり。黒のノースリーブセーターや黒の小物で引き締めると、グンと落ち着いた雰囲気に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M