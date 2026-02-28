3/19オープン「ワンダリア横浜 Supported by Umios」一部先行公開 驚きと不思議に満ちた「非日常空間」に没入



「ただ見るだけではなく、映像とアプリの体験を通じて、驚きや不思議との出会いを提供していきたい。体験する前と体験した後で、日常風景が変わって見えるような。そんな体験が提供できる施設を目指します」（浅井洋平さん）



「横浜を軸足とする我々が、横浜の新名所となるワンダリアさんとコラボできワクワク感に包まれています。横浜を盛り上げる一員として頑張っていきたい」（高橋優斗さん）



3月19日、JR関内駅前すぐに開業する大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」。その中に没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」がオープンする。2月下旬に報道陣向けに一部先行公開。緑ゆたかな森林や神秘的な深海など、テーマの異なる6つの美しい非日常的な空間が広がるが、当日はゾーン2「ダイブ・トゥ・ブルー」が公開された。さらにカフェメニューについても一部公開。幻想的なゾーンに合わせた「四季のカレー 春」「ディープ・ブルーピザ」のほか、5種類の「ワンダリアドーナツ」や、「ワンダリアドリンク」といった個性あふれる視覚でも味覚でも楽しめるユニークなメニューだ。この日は「ワンダリア横浜」施設責任者 浅井洋平さんと、コラボ商品やメニューを手掛ける横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』の高橋優斗さんが、開業に向けての期待感を語り合った。