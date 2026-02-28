神部美咲Instagramより

【モデルプレス＝2026/02/28】タレントの神部美咲が2月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツとカットソーのモノトーンコーディネートを披露し、話題となっている。

【写真】31歳美人タレント「まっすぐで綺麗」ショーパン姿

◆神部美咲、ミニボトムから伸びる美脚披露


神部は「中山記念とチューリップ賞の予想 YouTubeに載せましたー」「＃神ギャン」とつづり、自身の競馬YouTubeチャンネルの更新を告知。スラリと長い脚が際立つタイトなショートパンツに、黒がベースカラーで腰回りに白いペプラムがついたカットソーという、シンプルなモノトーンコーディネートを披露した。

◆神部美咲の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで綺麗」「いつ見ても可愛い」「スタイル良すぎて眼福」「この服装はスタイルよくないとマネできない」「シンプルでオシャレ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

