神部美咲、美脚際立つタイトショーパン姿に視線集中「まっすぐで綺麗」「スタイル良すぎて眼福」
【モデルプレス＝2026/02/28】タレントの神部美咲が2月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツとカットソーのモノトーンコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】31歳美人タレント「まっすぐで綺麗」ショーパン姿
神部は「中山記念とチューリップ賞の予想 YouTubeに載せましたー」「＃神ギャン」とつづり、自身の競馬YouTubeチャンネルの更新を告知。スラリと長い脚が際立つタイトなショートパンツに、黒がベースカラーで腰回りに白いペプラムがついたカットソーという、シンプルなモノトーンコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで綺麗」「いつ見ても可愛い」「スタイル良すぎて眼福」「この服装はスタイルよくないとマネできない」「シンプルでオシャレ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆神部美咲、ミニボトムから伸びる美脚披露
◆神部美咲の投稿に反響
