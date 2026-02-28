緻密な麻雀を打つ強敵から、最高の形で直撃を奪った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月27日の第2試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）とのシーソーゲームを制しトップ獲得。KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）とのトップ・ラスを決め、レギュラーシーズン首位通過を巡るレースは183.9ポイント差まで広がった。

【映像】こっそりダブルピースする亜樹

第1試合はMVP争い首位の永井孝典（最高位戦）が3着。この日はチームのパブリックビューイング開催日でもあり、すぐに取り返したい一戦だった。東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、佐々木、渡辺、亜樹の並びで開始。

東1局、亜樹はカン5筒待ちのタンヤオを即リーチしツモ。裏ドラが1枚乗り満貫で先制する。東3局には佐々木から満貫を直撃し、序盤で点差を築いた。しかし東場で渡辺に2度の2000点（佐々木、萩原からのロン）を決められ、南3局1本場には跳満をツモられたことで、一時は2着に後退する。

流れを引き戻したのは直後の南3局2本場。亜樹はダブ南を鳴いて仕掛け、1・4筒待ちでテンパイした。その後、渡辺も3・6筒待ちでリーチ。トップを争う両者のめくり合いに発展。渡辺が自身最後のツモで掴んだのは、亜樹の待つ1筒だった。ダブ南・ドラで3900点（＋600点）にリーチ棒の1000点が加わり、これで700点差を付けるトップ目に立った。

南4局は萩原から2900点をロン。同1本場は佐々木へ2000点（＋600点）の放銃となったが、直前の加点がものを言い、そのまま逃げ切りに成功。亜樹は個人7勝目を挙げた。

2位が迫りつつある状況で迎えたこのカード。勝利者インタビューで亜樹は「最後までデッドヒートというのは見ている側が面白いんじゃないかと思います。今日みたいな直接対決の場で、差を付けることができたらと思っていました」とコメント。見事にトップ・ラスを決めたことについては「今日はパブリックビューイングで、1戦目は永井さんが…（3着）。2戦目は腕を振っていこうかなと思っていました」。

東1局の即リーチによる満貫は「タンヤオが確定して巡目が早いし、大した変化もないので」と思考を明かし、南4局2本場の放銃決着については「佐々木さんは満貫クラスならリーチを打って来る」「限りなく安いヤミテンと思っていました」と飄々と振り返った。

チームでは永井と内川幸太郎（連盟）が個人タイトルを争っている。終盤の起用は難しさを伴うが、「タイトルを狙える機会は多くない。何か一つでも取らせてあげたいという気持ちで、これからの起用を考えていきたい」と監督としての思いも口にした。

最後はファンへ「この後もポイントを重ねつつ、いろんなことを考えながらシーズンを頑張っていきたい」とメッセージを伝え、その頼もしい振る舞いからはファンも「名将じゃん」「良い監督やな」「あきさん、監督向きだね」と称賛のコメントが多数寄せられた。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）4万6000点／＋66.0

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）4万5300点／＋25.3

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万4600点／▲25.4

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）−5900点／▲65.9

【2月27日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋898.6（104/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋714.7（108/120）

3位 BEAST X ＋484.0（108/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋158.9（106/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋58.8（106/120）

6位 TEAM雷電 ▲109.7（106/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲227.3（108/120）

8位 EARTH JETS ▲551.1（110/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲685.8（106/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲741.1（110/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

