【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の最新情報を発表した。

配信では街を盛り上げる新たなポケモンたちが公開。音楽でポケモンたちを盛り上げる「ロトム（ステレオロトム）」や料理を教えてくれるシェフの「ヨクバリス」の情報が公開された。

また、4人での協力プレイやビルド要素、舞台となる地域の一部も公開された。

【【公式】『ぽこ あ ポケモン』特別映像公開！2026.02.27】【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

