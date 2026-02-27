「ぽこ あ ポケモン」町を盛り上げる新たなポケモン情報が公開。「ロトム（ステレオロトム）」「ヨクバリス」などが登場
【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、配信番組「Pokémon Presents 2026.2.27」にて、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の最新情報を発表した。
配信では街を盛り上げる新たなポケモンたちが公開。音楽でポケモンたちを盛り上げる「ロトム（ステレオロトム）」や料理を教えてくれるシェフの「ヨクバリス」の情報が公開された。
また、4人での協力プレイやビルド要素、舞台となる地域の一部も公開された。【【公式】『ぽこ あ ポケモン』特別映像公開！2026.02.27】 【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】
(C)2026 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。