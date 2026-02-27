大井川鐵道の人気イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」が、3月からスタートします。

2026年度はアジア初となる「きかんしゃパーシー号」の実車運行が加わり、初の通年開催に拡大されるのが大きなトピックです。

季節ごとに景色が変わる大井川沿線で、トーマスとなかまたちに会える鉄道旅がさらに進化します！

大井川鐵道「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」

開催開始日：2026年3月7日開催期間：2026年3月7日〜2027年3月末チケット受付開始：2026年2月7日12時00分（先着販売）

主な開催エリア：新金谷駅〜川根温泉笹間渡駅、千頭駅〜奥泉駅、新金谷トーマスフェア会場。

大井川鐵道は静岡の大井川流域を走る鉄道会社で、蒸気機関車や観光列車の運行で知られる路線です。

同グループの大鉄アドバンスは静岡県内外のバスツアーやパッケージツアーを扱い、トーマス関連ツアーの展開でも存在感を示しています。

2026年の「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」は、パーシーの先行運行と会場コンテンツの刷新を軸に、家族で一日中楽しめる体験型イベントとして展開中。

きかんしゃパーシー号の先行運行と料金プラン

運転開始日：2026年3月7日運転区間：新金谷駅〜川根温泉笹間渡駅（片道17.7km）往復券：大人6,000円／小児3,000円（税込）片道券：大人3,000円／小児1,500円（税込）1日運転本数：2便

2026年度の主役は、トーマスの親友として知られる緑色のタンク機関車パーシーです。

山あいのカーブやトンネルを抜ける区間を実車で走るため、キャラクターの世界観と日本のローカル線風景が一緒に楽しめる構成になっています。

新金谷駅発の2便体制で運転されるので、午前出発と午後出発のどちらでも旅程を組みやすい設定です。

家山駅や川根温泉笹間渡駅を経由するため、沿線散策を組み合わせた日帰りプランにも相性のよいダイヤ設計です。

トーマス号・トビー号で広がる沿線体験

きかんしゃトーマス号運転開始日：2026年5月30日きかんしゃトーマス号運転区間：新金谷駅〜川根温泉笹間渡駅（片道17.7km）きかんしゃトーマス号料金：往復 大人6,000円／小児3,000円（税込）きかんしゃトビー号運転期間：2026年4月25日〜2026年12月27日きかんしゃトビー号運転区間：千頭駅〜奥泉駅（片道7.5km）きかんしゃトビー号料金：大人2,000円／小児1,000円（税込）

トーマス号は5月末から合流し、パーシーとともにシーズンを盛り上げる運行体制になります。

トビー号は渓谷区間をゆっくり進む路線設定で、車窓の奥行きを味わいたいファミリー旅にぴったりの存在です。

千頭エリアではラスティーやいたずら・いじわる貨車といったなかまたちの演出もあり、乗車体験が物語の延長として楽しめます☆

乗り物を変えるたびに景色と登場キャラクターの組み合わせが変わるので、リピート訪問でも新鮮さが続く運行計画です。

新金谷トーマスフェアのアップデート内容

会場：大井川鐵道 新金谷駅構内入場料（3月30日まで）：1名500円（1歳以上有料）入場料（4月3日から）：1名1,100円（2歳以上有料）入場時間：9時00分〜16時30分（最終受付16時00分）

新金谷トーマスフェアは4月から「思い出づくり」をテーマに再設計され、参加型コンテンツが大幅に強化されます。

重ね捺しスタンプラリーは会場内を回遊しながら完成させる仕組みで、親子で協力して楽しめる導線設計です。

転車台での転向作業やフォトパネルなど、見学と体験を一度にこなせるコンテンツ配置も魅力！

フリーパス利用時はロコトレインのニアを1日乗り放題で楽しめるため、滞在時間を長めに確保したプランとも好相性です。

2026年度の「DAY OUT WITH THOMAS(TM)」は、列車乗車と会場体験をセットで楽しめる完成度の高いイベントになっています。

春の桜から冬景色まで同じ沿線で違う表情を味わえる通年開催は、季節ごとの思い出づくりにも向いた構成です☆

【アジア初パーシー運行で一年中楽しめる！

大井川鐵道「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2026」はいつから始まりますか？

2026年3月7日からスタートします。

Q. パーシー号の乗車料金はいくらですか？

往復券は大人6,000円、小児3,000円で、片道券は大人3,000円、小児1,500円です。

Q. トーマス号はいつから運行しますか？

2026年5月30日から運行開始予定です。

Q. トビー号はどの区間を走りますか？

千頭駅から奥泉駅までの片道7.5km区間を運行します。

Q. 新金谷トーマスフェアの4月以降の入場料はいくらですか？

4月3日からは1dayフリーパスが1名1,100円です。

