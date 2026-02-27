両親に離婚してほしいと願う子どもたち。離婚するか再構築か、どうすれば冷静な判断がくだせる？【離婚カウンセラーインタビュー】
【漫画】本編を読む
「ゲーム依存症」に陥った夫と、それに振り回される家族の姿を描いた物語『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』（aco：原作、茅野：漫画/KADOKAWA）。
妻・清美を悩ませているのは、家事も育児もせず、ソシャゲに夢中になる夫・達也の存在だ。夫は、娘のための大切な貯金から87万円もゲームに課金していた。どんなにスマホから引きはがそうと苦心しても、夫は嘘に嘘を重ねてゲームの世界にのめり込んでいってしまう。
※『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』のエピソードをもとにインタビューを行っています。依存症についての詳細は専門機関などにご確認ください。
――「パパがゲームばかりしているのが嫌だ」「だけど好きなところもある」と語る子どもたちの姿を見て、妻は自分のわがままで離婚をするのはダメなのでは？と悩んでしまいます。このような状況では、どのように考えていくとより冷静な判断がくだせるでしょうか。
小泉道子さん（以下、小泉）：離婚は、子どもから親を奪うことではなく、夫婦の関係を断ち切ることだと認識することが重要です。どんなにひどい父母であっても、子どもたちは親を嫌いになりきれないものですし、そういう感情があったほうが健全だともいえます。
離婚をしても、子どもと別居親との関係をできる範囲で保つことは可能です。また、今の生活を続けることで子どもたちの将来にどのような影響があるのかを冷静に判断できるのは、親しかいません。長い目で見て判断していくことも重要です。
――両親に離婚をしてほしいと願う子どもの心理を思うと、胸が痛みます。本作のような子どもたちには、どのようなケアが必要だとお考えですか。
小泉：夫婦という関係では問題があるけれど、親子関係ではいい父（母）だと思えるとまだ救いがあると思います。ただこの物語では、「いい父」でもなく、さらにはさまざまなトラブルを引き起こして「人」としても尊敬できない様子が描かれているため、子どもは本当につらいと思います。
そんな中でも、父親との交流をつなぎ、自分の父親の良いところを知ったり、大切にされていることに気付けたりすれば、それがケアになるのではないかと思います。自分の父親は最低な父親だ、と思い続けて成長するのはつらいはずです。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。