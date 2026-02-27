ベスト16から注目カードも

欧州サッカー連盟（UEFA）は、現地時間2月27日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の16強以降トーナメントの組み合わせ抽選会を実施した。

全36チームの戦いは、スイス式トーナメントと呼ばれる形式で実施されている。リーグフェーズで各チームが8試合を行い、1位から8位が16強へのストレートイン、9位から24位のチームがプレーオフを行い、勝者の8チームが16強への進出を決めた。その初戦では、ストレートインの8チームとプレーオフ組の8チームが対戦するレギュレーションが定められている。16強から準決勝まではホーム&アウェー形式、決勝戦はハンガリーの首都ブタペストのプスカシュ・アリーナで一発勝負での決戦になる。

リーグフェーズを8戦全勝のアーセナル（イングランド）はレーバークーゼン（ドイツ）と、7勝を挙げて2位通過したDF伊藤洋輝が所属するドイツの名門バイエルン・ミュンヘンは、イタリア勢で唯一の生き残りとなったアタランタと対戦する。

最多15回優勝を誇るスペインの強豪レアル・マドリードは、マンチェスター・シティ（イングランド）と激突。前回優勝のPSG（フランス）はプレーオフに回ったが16強入を決め、チェルシー（イングランド）と対戦する。

また、MF遠藤航が所属するリバプール（イングランド）はトルコの「曲者」ガラタサライと、MF守田英正が所属するポルトガルのスポルティング・リスボンは、プレーオフで前回準優勝のインテル（イタリア）を破りノルウェーのクラブで初のノックアウトラウンド進出を果たした伏兵・ボデ/グリムトとの対戦が決まった。

そして、スペインの名門FCバルセロナはニューカッスル（イングランド）との対戦が決まった。トッテナム（イングランド）はアトレティコ・マドリード（スペイン）と激突する。

この日の抽選でトーナメント表がすべて埋まり、準々決勝以降の勝ち上がりによる対戦相手も決まった。欧州最高峰のクラブによる熱戦が期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）