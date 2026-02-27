アビスパの見木が危険なタックルで一発レッド。痛がるヴィッセル郷家を心配そうに...
致し方ないか。
アビスパ福岡は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でヴィッセル神戸と敵地で対戦している。
29分にアクシデント。見木友哉が激しいタックルで郷家友太にファウル。最初は警告のジャッジだったが、VARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施する。
映像で見返すと、見木の足裏が郷家の右足首に入ってしまう格好に。郷家は相当に痛がり、見木も心配そうに近くにいる。
結局、主審は警告を取り消し、レッドカードを提示。見木は無念の一発退場となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】危険な“足裏”タックルで一発レッド
