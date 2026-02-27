激しいタックルで一発レッドの見木。写真：滝川敏之

　致し方ないか。

　アビスパ福岡は２月27日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節でヴィッセル神戸と敵地で対戦している。

　29分にアクシデント。見木友哉が激しいタックルで郷家友太にファウル。最初は警告のジャッジだったが、VARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施する。
 
　映像で見返すと、見木の足裏が郷家の右足首に入ってしまう格好に。郷家は相当に痛がり、見木も心配そうに近くにいる。

　結局、主審は警告を取り消し、レッドカードを提示。見木は無念の一発退場となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】危険な“足裏”タックルで一発レッド

 