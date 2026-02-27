WANIMAが、2月25日に配信リリースした「フルボコ」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲はNetflixにて配信中のアニメ『刃牙道』のオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。3月25日リリースのミニアルバム『Excuse Error』に収録される。

公開されたMVでは、作品の持つ闘争心や緊張感を想起させるバトルシーンとストイックな演奏シーンが展開。本作の撮影に向けて徹底した食事管理とトレーニングを重ねたギタリストKO-SHIN（G,Cho）の肉体が強烈な存在感を放っている。削ぎ落とされた映像と肉体がぶつかり合い、「フルボコ」というタイトルの衝動をそのまま刻み込んだ映像を堪能してほしい。

WANIMAはミニアルバム『Excuse Error』を携え、4月より全国ツアーを開催予定だ。

◾️ミニアルバム『Excuse Error』

2026年3月25日（水）発売 特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error

購入：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError

品番：WPCL-13750 価格：2,600円（税込） ▼CD収録内容

1.Die on Young fellow

2.Peace Junkie

3.十分だった

4.inside

5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)

6.Still Here

7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング) ▼特典情報：

早期予約特典：オリジナルリフレクターキーホルダー（全4種・ランダム1種）

早期予約特典受付期間：〜2月28日（土）23:59まで

＜対象店舗＞

・タワーレコード（オンライン含む／一部店舗除く）

・HMV（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）

・Amazon.co.jp

・セブンネットショッピング

・楽天ブックス

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

・ワーナーミュージック・ストア

※数量限定となり、対象期間内でも無くなり次第終了となります。 ▼チェーン別購入者先着特典

タワーレコード：オリジナルステッカー（ランダムでホログラムステッカーが含まれています）

HMV：オリジナルポストカード

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：オリジナル缶バッジ

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー

サポート店：オリジナルクリアファイル ※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。

※早期購入特典対象期間内にご予約いただいた場合、各ショップでの特典と早期購入特典の両方をお渡しします。

※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。

※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。

◾️アニメ『刃牙道』 ©板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会 ▼配信

2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信決定

Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/刃牙道 ▼アニメ公式サイト／公式SNS

公式サイト：https://baki-anime.jp/

作品公式X：@baki_anime / @teambaki_en

◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/ 2026年4月11日（土）熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演

2026年4月17日（金）千葉 千葉県文化会館・大ホール

2026年4月19日（日）新潟 新潟テルサ

2026年4月23日（木）大阪 オリックス劇場

2026年4月26日（日）愛媛 松山市民会館

2026年4月30日（木）熊本 熊本城ホール メインホール

2026年5月2日（土）大分 大分・iichikoグランシアタ

2026年5月7日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2026年5月17日（日）岡山 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館

2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール

2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス