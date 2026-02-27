子どものお金事情｜お年玉に関する親戚間のルールはある？ 何歳から？金額の目安は？

子育て真っ最中のこどもオレぺサポーターズに、暮らしのこと、ご自身や家族のことについてアンケート。今回も気になる子どものお年玉について。あげる側の大人どうしでルールはあるの？ 何歳から？ 金額の目安は？ などを調査しました。

足並みはそろえる派？親戚間のお年玉ルール

ルールは、ある派が38.3%、ない派が41.1％とほぼ同率。ではでは、ある派の人にどんなルールがあるのかをきいてみましょう。

「年齢・学年によって金額を変える」が多数！ あなたの家族や親戚間でのお年玉ルール教えて

ある派のみなさんに答えていただいたルールを、タイプ別に分けてみると……、

中学生まで3000円、高校生以上5000円などの「年齢・学年によって金額を変える」が69.2%、「年齢に関係なく一律」が20.2%、祖父母からは10000円・親戚からは5000円のように「関係性によって金額を変える」が6.7%、その他が4.2%でした。



※本設問は自由回答形式で実施し、回答内容をもとに編集部で分類・集計しています。



「年齢・学年によって金額を変える」ときの目安は？

また、「年齢・学年によって金額を変える」と答えたかたに多かった金額の基準は、未就学児：500〜3000円、小学校低学年：1000〜3000円、小学校高学年：3000〜5000円という回答。



子どもが小学校のうちは、1万円台に乗らないのが主流のようです。

自分の子どもには、お年玉はあげないもの？

また、自分の子どもへのお年玉金額を調査していたところ、おもしろい結果が！



なんと「自分の子どもにはお年玉を渡していない」と答えたかたが、未就学児の親御さんで61.7％、小学校低学年の親御さんで46.5％、小学校中学年の親御さんで46.7％、小学校高学年の親御さんで34.2％と、どの年齢でも多くの割合を占めていることがわかりました。



こどもオレペサポーターズについて

『オレンジページ』の会員組織「オレンジページメンバーズ」のうち、2〜10歳のこどもがいる国内在住の男女にアンケート。そのなかで「こどもオレンジページメンバーズ（=現、こどもオレペサポーターズ）」に協力いただけると回答されたかたがた。30代、40代のかたが中心で、７割以上のかたが仕事をしています。こどもは1人か2人という回答が多く、こどもの平均年齢は約7歳で、子育てに、仕事にと充実した毎日を過ごしているかたがたです。

●調査対象：オレンジページメンバーズ（国内在住／2歳〜小学生の子どもがいる人）316人●調査方法：インターネット調査●調査期間：2026年1月

※記事内のグラフは端数処理の関係で合計が100%にならない場合があります。