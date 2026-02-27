【2026年3月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2026年3月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2026年3月に配信予定の海外ドラマ

3月1日（日）

『Vienna Blood／ヴィエナ・ブラッド 〜ウィーン世紀末事件簿〜』

『ダブリン殺人課』

『SOKO：リンツ特別捜査班』

『アントワーヌとマリーヌ〜プロヴァンスの事件簿』

『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』

『FBI：インターナショナル』シーズン4

『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン10

3月2日（月）

『欲望のセントルイス』【独占】

3月9日（月）

『ルースター / パパと娘のキャンパスライフ』【独占】

3月13日（金）

『コヨトル：英雄と獣』【独占】

『リフォームド』【独占】

3月20日（金）

『クリアカン：カルテルの継承者』【独占】

『マルディトス』【独占】

3月23日（月）

『ザ・カムバック』シーズン3【独占】

U-NEXTで2026年3月に配信予定の洋画

3月2日（月）

『タンゴの後で』

3月3日（火）

『チネチッタで会いましょう』

3月4日（水）

『劇場版 時をかける愛』

3月5日（木）

『シャーク・イン・ザ・ダーク』

3月6日（金）

『テイク・ミー・サムウェア・ナイス』

『V/H/S 94』

『ピクニック at ハンギング・ロック』

3月10日（火）

『ホーリー・カウ』【独占先行】

3月13日（金）

『ナイトコール』【独占先行】

3月25日（水）

『ザ・ウォッチャーズ』【独占】

『アスファルト・シティ』

