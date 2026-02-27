【2026年3月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2026年3月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。
U-NEXTで2026年3月に配信予定の海外ドラマ
3月1日（日）
『Vienna Blood／ヴィエナ・ブラッド 〜ウィーン世紀末事件簿〜』
『ダブリン殺人課』
『SOKO：リンツ特別捜査班』
『アントワーヌとマリーヌ〜プロヴァンスの事件簿』
『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル』
『FBI：インターナショナル』シーズン4
『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン10
3月2日（月）
『欲望のセントルイス』【独占】
3月9日（月）
『ルースター / パパと娘のキャンパスライフ』【独占】
3月13日（金）
『コヨトル：英雄と獣』【独占】
『リフォームド』【独占】
3月20日（金）
『クリアカン：カルテルの継承者』【独占】
『マルディトス』【独占】
3月23日（月）
『ザ・カムバック』シーズン3【独占】
U-NEXTで2026年3月に配信予定の洋画
3月2日（月）
『タンゴの後で』
3月3日（火）
『チネチッタで会いましょう』
3月4日（水）
『劇場版 時をかける愛』
3月5日（木）
『シャーク・イン・ザ・ダーク』
3月6日（金）
『テイク・ミー・サムウェア・ナイス』
『V/H/S 94』
『ピクニック at ハンギング・ロック』
3月10日（火）
『ホーリー・カウ』【独占先行】
3月13日（金）
『ナイトコール』【独占先行】
3月25日（水）
『ザ・ウォッチャーズ』【独占】
『アスファルト・シティ』
