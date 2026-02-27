“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、手編みニット披露に絶賛の声「売り物レベル」「付属のタグまで凝ってる」

“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、手編みニット披露に絶賛の声「売り物レベル」「付属のタグまで凝ってる」