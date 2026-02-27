“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、手編みニット披露に絶賛の声「売り物レベル」「付属のタグまで凝ってる」
【モデルプレス＝2026/02/27】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2月26日、自身のInstagramを更新。プレゼントしたという手編みニット帽を公開し、反響が寄せられている。
【写真】34歳新喜劇女優「付属のタグまで凝ってる」“売り物レベル”と話題のニット帽
小寺は「以前のマネージャーさんに作って送ったやつ」とつづり、写真を投稿。「KOTEMARI◆ Kimochi → Okane」（※◆はハートマーク）と記されたタグのついた茶色のニット帽と、指先が出ているアームカバーを付け、手を頬に当てたポーズで手編みのプレゼントを披露している。「もっと早く編むつもりが遅くなってしまった」と思わぬ事態も報告している。
この投稿に「お目々ぱっちりで可愛い」「ニット帽似合ってる」「オシャレ」「売り物レベル」「付属のタグまで凝ってる」「温かさ抜群」「編み物上手」などと話題となっている。（modelpress編集部）
