【「アークナイツ：エンドフィールド」開発者日誌】 3月1日20時30分 公開予定

GRYPHLINEは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の開発者日誌を3月1日20時30分に公開する。

1月22日に配信開始となった「エンドフィールド」。今回の「開発者日誌」では、ゲーム改善の進捗や新バージョンの内容紹介、新オペレーターの紹介、今後のバージョンの先取り情報などが発表予定となっている。リリース以来、初となる大型アップデートの内容に期待される。

(C)GRYPHLINE

