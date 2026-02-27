『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）が2026年2月15日（日）にIGアリーナにて開催され、アーティストライブにBALLISTIK BOYZが登場した。

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026』

「皆さん、完璧！」熱いパフォーマンスを絶賛

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

EXILE TRIBE初のメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップに加え、アクロバットまでこなす実力派ダンス＆ボーカルグループBALLISTIK BOYZが、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト（※）」の一環として、地元・愛知県立昭和高等学校 ダンス部とスペシャルコラボレーション！

LDH JAPAN が運営するダンススクールEXPG STUDIOのインストラクターによるダンスの直接指導や、BALLISTIK BOYZとのリハーサルを経て、2曲目の『Stardust Forever』で、スペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露した。

トークパートでは、ダンス部を代表してダンスリーダーの千田結衣花（せんだ ゆいか）さんが「TGCという大きな舞台でBALLISTIK BOYZと一緒に踊ることができてうれしかったし、幸せでした。」と語ると、BALLISTIK BOYZの砂田将宏は「皆さん、完璧！今回コラボした曲は青春がテーマだったので、僕らも皆さんと青春を味わうことができました！」とパフォーマンスを振り返った。

©Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

2019年5月にリリースしたデビューアルバムは、令和デビューアーティストとして初めてオリコン週間アルバムランキング1位を獲得。2024年に開催した初の武道館ライブはチケット販売開始からわずか1分で完売、アジア各国でのLIVEも成功させるなど、日本のみならず海外展開も見据えて“世界基準”の活動を続け、最近では、グループ初となるアジアツアー『BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 ”IMPACT” 〜ASIA〜』を完走。

さらなる進化を遂げているBALLISTIK BOYZが、「DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第13回 全国高等学校ダンス部選手権」決勝大会出場の実績を持つ愛知県立昭和高等学校 ダンス部と魅せる1日限りのスペシャルステージ。熱量の高いパフォーマンスで場内の熱気を一気に高めた。

＜※W TOKYO×LDHJAPAN地方創生プロジェクトとは＞

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という3つの軸で活動している。

【関連記事】：【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026】全レポートはこちら

イベント概要

【Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:13

●会場

IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

●ゲストモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、山口綺羅（Girls²）、山粼天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか ※50音順 全43名

●モデル

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手羽先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手羽先センセーション）、三浦舞華、村上なずな ※50音順 全8名

●ゲスト

WEESA（PSYCHIC FEVER）、浮所飛貴（ACEes）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、郄松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 ※50音順 全27名

●メインアーティスト

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE ※50音順 全10組

●シークレットアーティスト

ACEes 全1組

●オープニングアクト

ONSENSE、手羽先センセーション、MON7A ※50音順 全3組

●MC

ウエンツ瑛士、鷲見玲奈 ※50音順 全2名

●公式サイト

『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト