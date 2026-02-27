【70年代風ロボットアニメ ゲッP-X】 7月16日 発売予定 価格： 通常版 4,400円 限定版 8,580円

Bliss Brainは、シューティングゲーム「70年代風ロボットアニメ ゲッP-X」の高解像度リマスター版を7月16日に発売する。価格は通常版が4,400円、限定版が8,580円。対応機種はプレイステーション 5、プレイステーション 4、Xbox Series X|S、Nintendo Switch、PC（Microsoft Store、Steam）。

1990年代、日本でのみ発売された本作は8,000枚もの手描き原画を使用し、CD-ROM4枚組という異例のボリュームで登場。ロボットアニメ黄金期への愛。過剰なまでのパロディ精神。一切の妥協なき熱量。それらすべてが、現代の技術で完全復活する。

当時の手応えはそのままに、現代のプレイ環境に合わせた快適機能を追加。巻き戻し機能、連射機能、クイックセーブ、走査線再現（ブラウン管モード）などを備え、往年のファンにも新規プレイヤーにも優しい仕様となっている。

限定版には復刻ドラマCD、制作資料を収録したアートブックが封入。専用ボックス仕様で、コレクション性の高い内容となる。

【『70年代風ロボットアニメ ゲッP-X』初報PV｜70年代ロボットアニメ復活】

